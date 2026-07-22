رسميًا.. الترجي التونسي يعلن رحيل محمد أمين توغاي بعد 6 سنوات

أعلن نادي الترجي الرياضي التونسي، اليوم، رحيل المدافع الجزائري محمد أمين توغاي بشكل رسمي، بعد نهاية مشواره مع الفريق، موجهًا له رسالة شكر وتقدير على ما قدمه بقميص النادي طوال السنوات الماضية.

محمد أمين توغاي

وأكد الترجي، في بيانه، أن توغاي كان نموذجًا للاعب المحترف، مشيدًا بروح العطاء والانضباط والالتزام التي أظهرها، إلى جانب مساهمته في تحقيق العديد من النجاحات والبطولات مع الفريق خلال فترة وجوده.

ويغادر المدافع الجزائري صفوف الترجي بعد أكثر من ستة مواسم قضاها مع الفريق، وسط تقارير تشير إلى اقترابه من خوض تجربة جديدة مع أهلي طرابلس الليبي.