دوري أبطال أفريقيا.. الترجي يحرز الهدف الثاني ويتقدم على الأهلي

نجح الترجي التونسي في إحراز هدف التقدم في شباك الأهلي في المباراة التي جمعت بينهما على استاد القاهرة في إياب دور الثمانية لبطولة دوري ابطال افريقيا لتصبح نتيجة المباراة 2-1.

وأحرز محمد أمين توغاي بعد تسديدة من نقطة الجزاء من محمد أمين توغاي سكنت يمين المرمى.

بدأ الأهلي المباراة بالضغط علىالترجي بحثا عن هدف التقدم،خاصة من الجبهة اليسرى التيكانت أنشط وشكلت خطورةعلى دفاعات بطل تونس.



ونجح محمود تريزيجيه في إحراز هدف تقدم الأهلي في الدقيقة العاشرة بعد كرة عرضية من داخل منطقة الجزاء من الجهةاليمنىمن أليو ديانج قابلها بتسديدة تريزيجيه ارتطمت بالدفاع ومن ثمذهبت إلى تريزيجيه سددها مرةأخرى سكنت يسار المرمى.



وفي الدقيقة 66 نجح فلوريان دانهو بعد خطأ دفاعي فادح في التمرير من أشرف بنشرقي انتهت بتسديدة من خارجمنطقة الجزاء من فلوريان دانهو سكنت يمين المرمى.



جاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وهادي رياض ويوسف بلعمري.

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي.