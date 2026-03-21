في صراع البقاء.. تعادل مثير بين غزل المحلة والبنك الأهلي بالدوري

حسم التعادل الإيجابي مواجهة غزل المحلة وضيفه البنك الأهلي، بهدف لمثله، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد غزل المحلة، ضمن الجولة الأولى من مجموعة الهروب من الهبوط في الدوري المصري الممتاز.

بدأ أصحاب الأرض اللقاء بقوة، ونجحوا في ترجمة تفوقهم بهدف مبكر عن طريق محمود صلاح في الدقيقة 21، بعدما استقبل عرضية متقنة من يحيى زكريا، حولها برأسه داخل الشباك، ليمنح فريقه الأفضلية في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، ضغط البنك الأهلي بحثًا عن التعادل، حتى نجح أسامة فيصل في إدراك هدف التعادل بالدقيقة 73، بعدما حول عرضية مصطفى شلبي برأسية قوية سكنت مرمى غزل المحلة.

وبهذه النتيجة، رفع غزل المحلة رصيده إلى 20 نقطة في المركز الخامس عشر، ليواصل صراعه من أجل الابتعاد عن مراكز الهبوط، متفوقًا بفارق الأهداف على الاتحاد السكندري.

وفي المقابل، وصل البنك الأهلي إلى النقطة 27 في المركز الحادي عشر، ليحافظ على موقعه في المنطقة الآمنة نسبيًا.

ومن المقرر أن يستضيف البنك الأهلي نظيره حرس الحدود يوم 5 أبريل المقبل، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي، بينما يحل غزل المحلة ضيفًا على فاركو يوم 4 أبريل، في مواجهتين لا تقبلان إهدار النقاط في صراع البقاء.