بث مباشر لمباراة الأهلي والترجي في إياب دوري الأبطال

يبحث عشاق كرة القدم عن محركات البحث لمشاهدة مباراة الإياب بين الأهلي والترجي في دور الستة عشر بدوري أبطال أفريقيا.

وجاءت قناة beIN sports 2 HD، لتعرض مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي ضد الترجي اليوم في دوري أبطال أفريقيا 2025/2026، وذلك يعود إلى كونها القنوات الناقلة رسميًا وحصريًا، لإذاعة جميع مواجهات دوري الأبطال، للجماهير الرياضية داخل بلاد الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء؛ وبالتالي سوف يتيح ترددها الموضح فيما يلي، مباراة الأهلي والترجي بث مباشر الآن.

تردد قناة بين سبورت 2

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11013

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره فريق الترجي الرياضي التونسي على استاد القاهرة الدولي، وذلك في مواجهة الإياب لدور الـ 8 من دوري أبطال أفريقيا.