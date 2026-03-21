تشكيل غزل المحلة أمام البنك الأهلي في الدوري الممتاز

أعلن الجهاز الفني لفريق غزل المحلة تشكيل الفريق لمواجهة نظيره البنك الأهلي، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

تشكيل غزل المحلة

وجاء تشكيل “زعيم الفلاحين” على النحو التالي:

• حراسة المرمى: عامر عامر

• خط الدفاع: أحمد العش – أحمد شوشة – عموري – يحيى زكريا

• خط الوسط: موري توريه – معاذ عبد السلام – رشاد العرفاوي – محمود صلاح

• خط الهجوم: وليامز صنداي – عبيدي إنزا

طموح لتحقيق نتيجة إيجابية

ويدخل غزل المحلة المباراة سعيًا لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقفه في جدول الترتيب، خاصة في ظل المنافسة القوية بين فرق الدوري خلال المرحلة الحالية من المسابقة.

في المقابل، يسعى البنك الأهلي للخروج بنتيجة إيجابية أيضًا، في مواجهة متكافئة بين الفريقين تحمل الكثير من الندية والإثارة