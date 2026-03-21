بيراميدز يتأخر أمام الجيش الملكي بهدف نظيف

مرت أحداث 35 من مباراة الجيش الملكي وبيراميدز ومازال الأخير متأخراً بهدف نظيف دون رد في المباراة المقامة بينهما بإسناد الدفاع الجوي في إطار إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.



تقدم رضا سليم لاعب الجيش الملكى بالهدف الأول لفريقه في مرمى بيراميدز بالدقيقة 9 من عمر المباراة.



كانت مباراة الذهاب التي أقيمت بالمغرب بين الفريقين انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وحل نادي الجيش الملكي ضيفا على بيراميدز بطل أفريقيا على استاد الدفاع الجوي في إطار إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

جاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد الشيبي - أحمدسامي - محمود مرعي - حامدحمدان.



خط الوسط: مهند لاشين - محمودزلاكة - ناصر ماهر -- أحمد عاطفقطة - يوسف أوباما



خط الهجوم: فيستون ماييلي



ويتواجد على مقاعد البدلاء:



محمود جاد - أسامة جلال - أحمدتوفيق - كريم حافظ - مصطفىزيكو - إيفرتون داسيلفا - مصطفى فتحي - عودةفاخوري - دودو الجباس.