بتروجيت يتعادل مع المقاولون العرب بثنائية في الدوري الممتاز

تعادل فريق المقاولون العرب مع نظيره فريق بتروجيت بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب عثمان أحمد عثمان، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية، الخاصة بصراع البقاء وتفادي الهبوط، والتي تضم 14 فريقًا يتنافسون على الاستمرار في الدوري.

افتتح شكري نجيب التسجيل لصالح فريق المقاولون العرب في الشوط الأول وأحرز هدفا في شباك بتروجيت.

وأضاف محمد سالم الهدف الثاني لصالح فريق المقاولون العرب أمام بتروجيت.

وقلص ادهم حامد الفارق وسجل هدف بتروجيت الوحيد من ركلة جزاء في شباك المقاولون العرب.

وأدرك ادهم حامد هدف التعادل لصالح بتروجيت أمام المقاولون العرب من ركلة جزاء قبل نهاية اللقاء.

وجاء تشكيل بتروجت على النحو التالي:

في حراسة المرمى: عمر صلاح

في خط الدفاع: توفيق محمد، إسلام عبد الله، أحمد بحبح، محمود شديد

في خط الوسط: أدهم حامد، محمد علي عكاشة، عمار حمدي

في خط الهجوم: بدر موسى، مصطفى البدري، سيكو سونكو

وجاء تشكيل المقاولون العرب كالتالي:

حراسة المرمى:محمود أبو السعود

خط الدفاع:أحمد مجدي كهربا– حسن حسين شاكوش – إبراهيم القاضي– جوزيف أوشايا

خط الوسط:حسين فيصل – عمر الوحش – محمد عادل

خط الهجوم:محمد سالم – أحمد نادر حواش– شكري نجيب