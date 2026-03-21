رضا سليم يتقدم للجيش الملكي في شباك بيراميدز



تقدم رضا سليم لاعب الجيش الملكى بالهدف الأول لفريقه في مرمى بيراميدز بالدقيقة 9 من عمر المباراة المقامة بينهما بإسناد الدفاع الجوي في إطار إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.





كانت مباراة الذهاب التي أقيمت بالمغرب بين الفريقينانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.









وحل نادي الجيش الملكي ضيفا على بيراميدز بطل أفريقيا على استاد الدفاع الجوي في إطار إياب الدور ربع النهائي مندوري أبطال أفريقيا.









وجاء التشكيل بيراميدز على النحو التالي:





حراسة المرمى: أحمد الشناوي





خط الدفاع: محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - حامد حمدان





خط الوسط: مهند لاشين - محمود زلاكة - ناصر ماهر -- أحمد عاطف قطة - يوسف أوباما





خط الهجوم: فيستون ماييلي





ويتواجد على مقاعد البدلاء:





محمود جاد - أسامة جلال - أحمد توفيق - كريم حافظ - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - مصطفى فتحي - عودةفاخوري - دودو الجباس