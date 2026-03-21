الأهلي ينهي الشوط الأول متقدما على الترجي التونسي

نجح الأهلي في التقدم على الترجي التونسي في المباراة التي جمعت بينهما على استاد القاهرة في إياب دور الثمانية لبطولة دوري ابطال افريقيا.

بدأ الأهلي المباراة بالضغط على الترجي بحثا عن هدف التقدم، خاصة من الجبهة اليسرى التي كانت أنشط وشكلت خطورةعلى دفاع بطل تونس.





ونجح محمود تريزيجيه في إحراز هدف تقدم الأهلي في الدقيقة العاشرة بعد كرة عرضية من داخل منطقة الجزاء من الجهةاليمنى من أليو ديانج قابلها بتسديدة تريزيجيه ارتطمت بالدفاع ومن ثم ذهبت إلى تريزيجيه سددها مرة أخرى سكنت يسار المرمى.



جاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وهادي رياض ويوسف بلعمري.

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي.