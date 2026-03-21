دوري أبطال إفريقيا| توروب يعلن تشكيل الأهلي أمام الترجي

أعلن دييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تشكيل الأهلي لمباراة الترجي التونسي التي تجمع الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

جاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وهادي رياض ويوسف بلعمري.

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ومحمد بن رمضان ويلسين كامويش وحسين الشحات وأحمد عيد ومروان عثمان وطاهر محمد طاهر ومروان عثمان وأحمد نبيل كوكا.