غرفة ملابس النادي الأهلي قبل مباراة الترجي التونسي.. صور

شارك الإعلامي أمير هشام لقطات من غرفة ملابس النادي الأهلي قبل مباراة الترجي التونسي .

الأهلي والترجي

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الترجي التونسي، مساء اليوم السبت، في مواجهة مرتقبة ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، على استاد القاهرة الدولي.

تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين، خاصة بعد خسارة الأهلي في مباراة الذهاب بهدف دون رد على ملعب رادس.

القناة الناقلة للمباراة

وتُذاع المواجهة عبر شبكة قنوات “بي إن سبورتس”، الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا، مع استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم الكرة.

يدخل الأهلي المباراة بشعار “لا بديل عن الفوز”، حيث يحتاج الفريق لتحقيق الانتصار بفارق هدفين نظيفين من أجل حسم بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي، دون الدخول في حسابات معقدة.

ويعول الجهاز الفني على تجهيز اللاعبين ذهنيًا وفنيًا بأفضل صورة، خاصة أن المواجهة تمثل منعطفًا حاسمًا في مشوار الفريق بالبطولة القارية.

غياب الجماهير عن المواجهة

وتقام المباراة بدون حضور جماهيري، تنفيذًا لعقوبة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بعد أحداث مباراة الأهلي أمام الجيش الملكي في دور المجموعات، وهو ما يمثل تحديًا إضافيًا للفريق الأحمر في لقاء الحسم.

طريق التأهل لنصف النهائي

ومن المقرر أن يواجه الفائز من مواجهة الأهلي والترجي، المتأهل من لقاء صن داونز والملعب المالي في الدور نصف النهائي، ما يزيد من أهمية اللقاء وقيمته الفنية.

وأسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إدارة المباراة للحكم المغربي جلال جيد، ويعاونه حمزة الفارق، بينما تتولى الرواندية سليمة موكونسانغا مسؤولية تقنية الفيديو.