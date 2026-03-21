بيراميدز يقلص الفارق أمام الجيش الملكي بهدف فيستون ماييلي

أحرز فيستون ماييلي الهدف الأول لصالح بيراميدز في شباك الجيش الملكي في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن بإستاد الدفاع الجوي في إطار إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا

وقلص فيستون ماييلي هدف بيراميدز في الدقيقة 61 بعد ركلة حرة لبيراميدز في منتصف ملعب الجيش الملكي نفذهامحمد الشيبي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها ماييلي بتسديدة من داخل منطقة الــ 6 ياردات سكنت المرمى لتصبح نتيجة المباراة 2-1



ونجح محمد ربيع حريمات. بالدقيقة 54 بعد كرة عرضية من ركلة ركنية من رضا سليم من جهة اليمين قابلها محمد بيعحريمات برأسية من داخل منطقة الجزاء سكنت أعلى يمين المرمى.



تقدم رضا سليم لاعب الجيش الملكى بالهدف الأول لفريقه في مرمى بيراميدز بالدقيقة 9 من عمر المباراة.



كانت مباراة الذهاب التي أقيمت بالمغرب بين الفريقين انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وحل نادي الجيش الملكي ضيفا على بيراميدز بطل أفريقيا على استاد الدفاع الجوي في إطار إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

جاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد الشيبي - أحمدسامي - محمود مرعي - حامدحمدان.



خط الوسط: مهند لاشين - محمودزلاكة - ناصر ماهر -- أحمد عاطفقطة - يوسف أوباما



خط الهجوم: فيستون ماييلي