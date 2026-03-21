موعد مباراة بيراميدز والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية لمتابعة مباراة بيراميدز والجيش الملكى المغربى باياب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق المباراة اليوم السبت في تمام الساعه السادسة مساء بتوقيت القاهرة باستاد الدفاع الجوي بالقاهرة، عقب التعادل فى تونس ذهابا بهدف لكل فريق ضمن منافسات ربع نهائى دوري أبطال أفريقيا.

وتذاع المباراة عبر قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للبطولة.

ويواجه الفائز من هذه المباراة نهضة بركان المغربي أو الهلال السوداني، في نصف نهائي دوري الأبطال.

ويدير المباراة الحكم الموريتاني دحان بيدا، ويعاونه الأنجولي جيرسون دوس سانتوس المساعد الأول، ومواطنه أوليفيرا لوبيز المساعد الثاني، والحكم الرابع الموريتاني عبد العزيز بوه.