منتخب الارجنتين يواجه زامبيا وديا يوم 31 مارس

أعلن الاتحاد الأرجنتيني أن المنتخب الأول بقيادة نجمه ليونيل ميسي، سيواجه منتخب زامبيا وديا يوم 31 مارس الجاري

كما يواجه منتخب موريتانيا وديا يوم الجمعة المقبل، 27 مارس الجاري وذلك بعد إلغاء مواجهة إسبانيا على لقب كأس فيناليسيما في قطر، بسبب الاحداث السياسيه في المنطقة

وقال بيان الاتحاد الأرجنتيني: "يبدأ منتخب الأرجنتين، بقيادة مدربه ليونيل سكالوني، في توديع جماهيره قبل التوجه للدفاع عن لقبه في كأس العالم".

أضاف: "ومن المقرر أن يواجه المنتخب الأرجنتيني نظيره موريتانيا وديًا يوم الجمعة 27 مارس، على ملعب لا بومبونيرا، ضمن فترة التوقف الدولي".