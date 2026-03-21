يوفنتوس يسعى لمواصلة التقدم أمام ساسولو في صراع الكالتشيو

يستضيف فريق يوفنتوس الأول لكرة القدم نظيره ساسولو، مساء اليوم على ملعب "أليانز" في تورينو، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإيطالي لموسم 2025-2026.

ويدخل يوفنتوس اللقاء ساعيًا لتعزيز موقعه في سباق المراكز المتقدمة، حيث يحتل المركز الخامس برصيد 53 نقطة، ويأمل في تحقيق فوز جديد يدعم حظوظه في الاقتراب من المربع الذهبي.

في المقابل، يخوض ساسولو المباراة وهو في المركز العاشر برصيد 38 نقطة، باحثًا عن نتيجة إيجابية خارج ملعبه تعزز من تقدمه في جدول الترتيب وتمنحه دفعة معنوية خلال المرحلة المقبلة.

وتصب الأرقام التاريخية في مصلحة يوفنتوس، إذ يتفوق في المواجهات المباشرة بين الفريقين، ما يمنحه أفضلية نسبية قبل انطلاق اللقاء، رغم الطموح الكبير من جانب الضيوف لتحقيق مفاجأة.

وتحمل المواجهة أهمية خاصة للفريقين، في ظل سعي كل طرف لتحقيق أهدافه مع اقتراب الموسم من مراحله الحاسمة.