بايرن ميونخ يسعى لتعزيز الصدارة أمام يونيون برلين في البوندسليجا

يستقبل بايرن ميونخ نظيره يونيون برلين، عصر اليوم السبت على ملعب "أليانز أرينا"، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الألماني لموسم 2025-2026.

ويسعى الفريق البافاري إلى مواصلة نتائجه القوية وتعزيز صدارته لجدول الترتيب، حيث يمتلك 67 نقطة، ويقترب بخطى ثابتة من حسم اللقب مبكرًا قبل نهاية المسابقة.

ويدخل بايرن اللقاء بمعنويات مرتفعة، في ظل الأداء المميز الذي يقدمه مؤخرًا، مع الاعتماد على قوته الهجومية بقيادة هاري كين، لكسر صمود دفاعات الضيوف.

في المقابل، يطمح يونيون برلين، صاحب المركز التاسع برصيد 31 نقطة، إلى تحقيق مفاجأة أمام المتصدر، والخروج بنتيجة إيجابية تعزز من موقعه في جدول الترتيب وتبقي على آماله في المنافسة على المراكز المؤهلة أوروبيًا.