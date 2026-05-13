عصام مرعي: روح الفانلة الحمراء راحت من الأهلي.. ومصير الإسماعيلي لن يحدث للزمالك

أكد عصام مرعي نجم الكرة المصرية السابق، أن هوية نادي الزمالك لن تتغير مهما حدث، ومصير الإسماعيلي لن يكون مصير الزمالك يومًا ما.

وقال “مرعي” في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو: مهما حصل فيه هوية لنادي الزمالك تختلف عن أي حد ، والإسماعيلي معندوش قوام ولا عنده خبرة.

وأضاف: الزمالك اللعيبة بتصبر شهر وشهرين وتلاتة عشان ياخدوا فلوس، وجماهير الزمالك هي السبب بعد ربنا فيما هو فيه.

وتابع: الأمور اللي مر بها الزمالك والأزمات اللي عدت توقع برشلونة وريال مدريد مش الزمالك بس.

وواصل: روح الفانلة اللي كانت في الأهلي راحت منه وراحت للزمالك وبقت اللعيبة بتلعب بروح الفانلة البيضا.

واختتم: سوء حالة الأهلي وبيراميدز جعلت الزمالك مُتصدرًا الدوري واتحاد العاصمة مش في المتناول ولازم نخلي بالنا، والزمالك كان يقدر يخلص من هناك.. واتحاد العاصمة بيلعب برا أرضه أفضل من جوا.