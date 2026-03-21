مدرب بيراميدز: مواجهة الجيش الملكي صعبة.. ولابديل عن الفوز

أكد كرونسلاف يوروتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز، صعوبة مواجهة الجيش الملكي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، مشددًا على أهمية تحقيق الفوز من أجل حسم التأهل.

وأوضح يوروتشيتش خلال المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، أن نتيجة الذهاب بالتعادل 1-1 لا تعني شيئًا، مؤكدًا أنه طالب لاعبيه بالتعامل مع المباراة وكأنها تبدأ من جديد بنتيجة 0-0، من أجل التركيز الكامل وتحقيق الانتصار.

وأضاف المدير الفني أنه سعيد بوصول الفريق إلى هذه المرحلة من البطولة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الوصول للقمة صعب، والاستمرار فيها أصعب، وهو ما يتطلب مضاعفة الجهد ومواصلة المشوار بقوة حتى النهاية.

موعد مباراة بيراميدز والجيش الملكي

يواجه فريق بيراميدز نظيره نظيره الجيش الملكي المغربي في إطار منافسات إياب الدور ربع النهائي بدوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق مباراة بيراميدز و الجيش الملكى المغربى يوم السبت المقبل في تمام الساعةالسادسة مساءً بتوقيت القاهرة باستاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

وكان بيراميدز قد تعادل أمام الجيش الملكي المغربي إيجابيا ١-١ في ذهاب ربع نهائى دوري أبطال أفريقيا.

ويواجه الفائز من هذه المباراة الفائز من مباراة نهضة بركان المغربي و الهلال السوداني، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز و الجيش الملكي



يمكنكم مشاهدة مباراة بيراميدز والجيش الملكي بث مباشر، من خلال شبكة قنوات بي إن سبورتس، وتحديدًا قناة bein sports 1 hd.

قائمة بيراميدز لمواجهة الجيش الملكي



وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي – محمود جاد – شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد سامي – أسامة جلال – محمد الشيبي – محمود مرعي – كريم حافظ – يوسف شيكا

خط الوسط: مهند لاشين – محمود زلاكة – ناصر ماهر – عودة فاخوري – مصطفى زيكو – إيفرتون داسيلفا – حامد حمدان – باسكال فيري – أحمد توفيق – أحمد عاطف قطة – مصطفى فتحي

خط الهجوم: فيستون ماييلي – يوسف أوباما – دودو الجباس