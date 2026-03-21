متى يبدأ صيام الست من شوال؟ اعرف وقتها وحكم صوم الأيام الستة متقطعة وفضلها
إلهام أبو الفتح
رياضة

مدرب بيراميدز: مواجهة الجيش الملكي صعبة.. ولابديل عن الفوز

بيراميدز
بيراميدز
يارا أمين

أكد كرونسلاف يوروتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز، صعوبة مواجهة الجيش الملكي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، مشددًا على أهمية تحقيق الفوز من أجل حسم التأهل.

وأوضح يوروتشيتش خلال المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، أن نتيجة الذهاب بالتعادل 1-1 لا تعني شيئًا، مؤكدًا أنه طالب لاعبيه بالتعامل مع المباراة وكأنها تبدأ من جديد بنتيجة 0-0، من أجل التركيز الكامل وتحقيق الانتصار.

وأضاف المدير الفني أنه سعيد بوصول الفريق إلى هذه المرحلة من البطولة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الوصول للقمة صعب، والاستمرار فيها أصعب، وهو ما يتطلب مضاعفة الجهد ومواصلة المشوار بقوة حتى النهاية.

موعد مباراة بيراميدز والجيش الملكي

يواجه فريق بيراميدز نظيره نظيره الجيش الملكي المغربي في إطار  منافسات إياب الدور ربع النهائي بدوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق مباراة  بيراميدز و الجيش الملكى المغربى يوم السبت المقبل في تمام الساعةالسادسة مساءً بتوقيت القاهرة باستاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

وكان بيراميدز قد تعادل أمام الجيش الملكي المغربي إيجابيا ١-١  في ذهاب ربع نهائى دوري أبطال أفريقيا.

ويواجه الفائز من هذه المباراة الفائز من مباراة نهضة بركان المغربي و الهلال السوداني، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز و الجيش الملكي


يمكنكم مشاهدة مباراة بيراميدز والجيش الملكي بث مباشر، من خلال شبكة قنوات بي إن سبورتس، وتحديدًا قناة bein sports 1 hd.

قائمة بيراميدز لمواجهة الجيش الملكي


وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي – محمود جاد – شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد سامي – أسامة جلال – محمد الشيبي – محمود مرعي – كريم حافظ – يوسف شيكا

خط الوسط: مهند لاشين – محمود زلاكة – ناصر ماهر – عودة فاخوري – مصطفى زيكو – إيفرتون داسيلفا – حامد حمدان – باسكال فيري – أحمد توفيق – أحمد عاطف قطة – مصطفى فتحي

خط الهجوم: فيستون ماييلي – يوسف أوباما – دودو الجباس

لقطة من الفيديو

فحص فيديو إلقاء أكياس مياه على المصلين في مسجد الصديق بشيراتون

المتهمين

بيرموا مياه على المصلين بعد صلاة العيد .. القبض على أصحاب فيديو المثير

تحليق تاريخي

تحليق تاريخي.. بريطانيا تكشف عن أكبر عملية جوية منذ 15 عاما فوق 4 دول عربية

صورة أرشيفية

موعد عودة الدراسة بعد عيد الفطر في المدارس .. التعليم تحسم الجدل

صورة أرشيفية

التعليم تنفي تغيير نظام وجداول امتحانات شهر مارس لـ4 و5 و6 ابتدائي

نهائي كأس أمم إفريقيا

بعد تجريد السنغال.. غينيا تطالب كاف بسحب لقب 1976 من المغرب

حالة الطقس

عاصفة ترابية تضرب القاهرة والمحافظات.. وتدهور الرؤية لأقل من 1000 متر خلال ساعات

الجيش الأمريكي

ساعة الصفر تقترب.. الجيش الأمريكي يستعد لغزو بري محتمل لإيران

ترشيحاتنا

حالة الطقس اليوم

التقلبات مستمرة في عيد الفطر.. نصائح للحماية من الأتربة

انقاذ شاب بلا مأوى

التضامن تنقل شابا بلا مأوي لدار رعاية بالإسكندرية

التهنئة بعيد الفطر المبارك

الأنبا أغناطيوس يقود وفدا كنسيا لتهنئة محافظ الغربية ومدير الأمن بالعيد

بالصور

ماذا يحدث لجسمك في ثاني يوم العيد؟.. حقيقة لا يخبرك بها أحد

بورشه تعيد إحياء “المانيوال” بطريقة لم يتوقعها أحد

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 21 مارس 2026 مهنيا وصحيا وعاطفيا

برج الحمل حظك اليوم السبت 21 مارس 2026.. عبّر عن مشاعرك بهدوء

فيديو

سحب فيلم سفاح التجمع من دور العرض

قرار مفاجئ يضرب فيلم سفاح التجمع .. وبيان ناري من السبكي

مؤلف الست موناليزا

بعد نجاحه في رمضان 2026.. هل يقدم الست موناليزا 2؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

المزيد