حارس بيراميدز: مواجهة الجيش الملكي قوية ودرسنا المنافس

قال أحمد الشناوي حارس مرمى نادي بيراميدز إنه يتوقع مواجهة قوية أمام الجيش الملكي المغربي مساء السبت لحسم بطاقة التأهل للدور نصف النهائي، مؤكدا أن الفريق المغربي يعلم جيدا أن نتيجة لقاء الذهاب ليست في صالحه ويحتاج للتسجيل وبالتالي سيهاجم هنا في القاهرة للتعويض، موضحا أن الجهاز الفني واللاعبين درسوا المنافس جيدا ويعلمون كل شيء وسيعملون على استغلال نقاط الضعف من أجل التسجيل والعبور لنصف النهائي.

ويحل نادي الجيش الملكي ضيفا على بيراميدز بطل أفريقيا في السادسة من مساء السبت المقبل على استاد الدفاع الجوي في إطار إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

أوضح خلال المؤتمر الصحفي أن الجيش الملكي فريق قوي ومواجهته صعبة ولكن في المقابل هو وكل فرق القارة أصبحوا يعملون ألف حساب لبيراميدز بصفته بطل القارة وحامل اللقب ونحن بالفعل نلعب كل مبارياتنا سواء في مصر أو في الخارج بشخصية البطل الذي يسعى للحفاظ على بطولته.

أشار الشناوي إلى الفريق يسير بخطى ثابتة في كل البطولات بعدما بلغ نصف نهائي الكأس ويعمل حاليا على بلوغ نصف نهائي دوري الأبطال، ويتصدر بطولة الدوري المصري، وكل اللاعبين في قمة تركيزهم من أجل الفوز وحصد الثلاث بطولات بعد الفوز هذا الموسم بلقبي السوبر الأفريقي وكأس القارات الثلاثة ويأمل في حصد الخماسية التاريخية هذا الموسم، وبيراميدز قادر على ذلك ويعمل عليه بكل قوة.

الشناوي أشاد كثيرا بزميله محمود جاد مؤكدا أنه إضافة قوية للفريق وساهم في تقديمه لمستوى رائع في ظل التنافس بينهما وفي وجود شريف إكرامي بخبراته والشاب زياد هيثم، ومع مدرب ممتاز مثل الكابتن خالد عبد الله يكون الجميع في مستوى كبير وأي حارس من الأربعة جاهز في أي وقت، ولكن من وجهة نظره مركز حراسة المرمى لا يحتمل التدوير لحساسية هذا المركز وضرورة وجود حارس أساسي وآخر بديل والتدوير غير جيد في هذا المركز.