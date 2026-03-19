بيراميدز يخوض مرانه الرئيسي الجمعة بإستاد الدفاع الجوي

يواجه فريق بيراميدز نظيره الجيش الملكي يوم السبت المقبل في اياب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا علي استاد الدفاع الجوي

وسيتم اقامه المؤتمر الصحفي لفريق بيراميدز يوم الجمعة الموافق ٢٠ مارس في تمام الساعة الرابعه عصرا في قاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي

بينما يقام المؤتمر الصحفي لنادي الجيش الملكي في تمام الساعه الخامسه عصرا بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي

وسيخوض فريق بيراميدز التدريب الرئيسي بيراميدز الجمعة في تمام الساعة ٥:٣٠ بالملعب الفرعي رقم ٢ للدفاع الجوي

بينما يقام التدريب الرئيسي لنادي الجيش الملكي في تمام الساعة ٦:٠٠ في استاد الدفاع الجوي الرئيسي