عجايب.. حسن المستكاوي يعلق على قرار الاتحاد الافريقي بشأن المغرب

علق الناقد الرياضي حسن المستكاوي، على قرار الاتحاد الافريقي بسحب لقب أمم افريقيا من منتخب السنغال لصالح المغرب.

وكتب حسن المستكاوي عبر حسابه على إكس: “قرار منح المغرب بطولة أمم أفريقيا وسحبها من السنغال بقرار إداري في سابقة هي نادرة في كرة القدم الأولى صحيح الكرة فيها العجب لكن أسوأ الأعاجيب إنك كاتحاد قاري ترضخ قدام ضغط اتحاد أهلي”.

وتابع: “أي حد يفكر جيدًا فيما قاله رئيس لجنة الحكام يشعر إن هناك أمر مريب عشان تعليماته بأن ياحكام متدوش لاعبي السنغال إنذار وفقًا للقانون عشان انسحبوا ما هو دياز هيسجل والمغرب هتاخد كأس الأمم زي ما كانت الناس متوقعة”.

وأضاف: “أنا مش ضد المغرب وكنت أتمنى تاخد كأس الأمم عشان الصدمة اللي حصلت والدراما في التلاتين ثانية الأخيرة في المباراة لكن أنا بتكلم عن العدل وهو بالنسبالي الإنذار اللي كان ياخده لاعبو منتخب السنغال ثم استئناف المباراة لكن الحكام كانوا خايفين إن الإنذار يهدد استمرار اللقاء وإن ضربة الجزاء مضمونة من وجهة نظرهم لكنها مكنتش مضمونة في الملعب”.