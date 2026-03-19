تفاصيل إصابة كورتوا حارس ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد عن تفاصيل إصابة البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد الإسباني، التي تعرض لها خلال مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي، ضمن منافسات إياب دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأوضح ريال مدريد بعد الفحوصات التي أُجريت اليوم على تيبو كورتوا من قبل الجهاز الطبي، أنه تم تشخيص إصابته بتمزق عضلي في العضلة الأمامية من الفخذ الأيمن، في انتظار تطورات الحالة.

حسم فريق ريال مدريد تأهله إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، بعدما جدد تفوقه على مانشستر سيتي بالفوز بنتيجة 2-1 في لقاء الإياب الذي أُقيم على ملعب الاتحاد.

وضرب ريال مدريد موعدا مع فريق بايرن ميونخ الألماني في دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا في كلاسيكو خاص بالشامبيونز ليج.