فينيسيوس جونيور رجل مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري الأبطال

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي، التي أُقيمت مساء الثلاثاء ضمن منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.

وتمكن ريال مدريد من تحقيق الفوز بنتيجة 2-1 على ملعب الاتحاد، ليؤكد تفوقه ويحسم التأهل إلى الدور ربع النهائي.

وحصد النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور جائزة رجل المباراة، بعد الأداء اللافت الذي قدمه، حيث قاد فريقه للانتصار بتسجيل هدفي اللقاء، أحدهما من ركلة جزاء.

وأشادت اللجنة الفنية التابعة لـ"يويفا" بمستوى اللاعب، مشيرة إلى أنه شكّل خطورة مستمرة على دفاع المنافس بفضل تحركاته الذكية، وكان حاضرًا بقوة في اللحظات الحاسمة، سواء بتسجيله من ركلة جزاء أو هدفه في الوقت القاتل.