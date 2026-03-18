بعد غياب 5 مباريات.. مبابي يعود للمشاركة مع ريال مدريد

شهدت مواجهة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا عودة النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى المشاركة، بعد غياب استمر قرابة شهر.

ودفع الجهاز الفني بمبابي في الدقيقة 69 كبديل لإبراهيم دياز، حيث ظهر بشكل نشط وهدد مرمى الفريق الإنجليزي في أكثر من مناسبة، قبل أن يتلقى بطاقة صفراء في الدقيقة 76.

وكانت آخر مشاركة لمبابي بقميص ريال مدريد تعود إلى 21 فبراير الماضي، حين خسر الفريق أمام أوساسونا بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وغاب اللاعب عقب تلك المباراة عن عدة مواجهات، شملت ثلاث مباريات في الليجا أمام خيتافي وسيلتا فيجو وإلتشي، بالإضافة إلى مباراتين في دوري الأبطال أمام بنفيكا، ثم لقاء الذهاب أمام مانشستر سيتي.

على صعيد متصل، نجح ريال مدريد في حجز مقعده بالدور ربع النهائي من البطولة القارية، بعدما كرر تفوقه على مانشستر سيتي بالفوز عليه 2-1 في لقاء الإياب على ملعب الاتحاد، مستفيدًا من انتصاره الكبير ذهابًا بنتيجة 3-0 على ملعب سانتياجو برنابيو.

ومن المنتظر أن يواجه ريال مدريد في الدور المقبل فريق بايرن ميونخ، الذي اقترب من التأهل بعد فوزه العريض على أتالانتا بنتيجة 6-1 خارج أرضه في ذهاب دور الـ16.