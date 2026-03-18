حكم السوبر الأوروبي يقود كلاسيكو الأهلي والهلال

كشفت تقارير إعلامية عن هوية الحكم المكلف بإدارة المواجهة المرتقبة بين الأهلي والهلال في إطار منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مساء الأربعاء على ملعب الإنماء، ضمن مباريات الدور نصف النهائي من البطولة.

ووفقًا لما ذكره الصحفي السعودي أحمد العجلان عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، فقد حسم الاتحاد السعودي لكرة القدم قراره بتكليف الحكم البرتغالي جواو بينهيرو بإدارة اللقاء.

يبرز اسم الحكم البرتغالي بينهيرو كأحد العناصر التحكيمية الصاعدة على الساحة الأوروبية، حيث يبلغ من العمر 38 عامًا، وبدأ مسيرته في إدارة مباريات الدوري البرتغالي منذ عام 2015، قبل أن ينال الشارة الدولية بعد ذلك بعام واحد فقط.

ويمتلك بينهيرو سجلًا تحكيميًا مميزًا، إذ تولى إدارة عدد من المواجهات القوية، من أبرزها مباراة كأس السوبر الأوروبي خلال الموسم الجاري، والتي جمعت بين باريس سان جيرمان وتوتنهام، وانتهت بفوز الفريق الفرنسي بركلات الترجيح.

كما شهد الموسم الحالي نشاطًا ملحوظًا للحكم البرتغالي على مستوى دوري أبطال أوروبا، بعدما أدار 7 مباريات، وهو الرقم الأعلى في مسيرته بالبطولة، إلى جانب ظهوره في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث أدار مواجهة القادسية والحزم في دور الـ16.

وعلى صعيد الدوري السعودي، سبق لبينهيرو إدارة 8 مباريات، أشهر خلالها 29 بطاقة صفراء، واحتسب 5 ركلات جزاء، دون أن يلجأ إلى البطاقات الحمراء. كما أدار مواجهتين بارزتين، الأولى للهلال حقق خلالها الفوز على الخليج بهدفين دون رد، والثانية للأهلي التي تفوق فيها على الوحدة بنتيجة 3-2.