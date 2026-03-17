موعد مباراة بيراميدز المقبلة بعد الفوز على بتروجيت

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز انتصارًا مستحقًا على حساب بتروجيت بنتيجة هدفين دون رد، في المواجهة التي جمعتهما ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

وأقيم اللقاء مساء الثلاثاء على ملعب بتروسبورت، حيث فرض بيراميدز سيطرته على مجريات المباراة ونجح في حسم التأهل إلى الدور نصف النهائي بأداء منظم وفعّال أمام المرمى.

بهذا الفوز، يضرب بيراميدز موعدًا مع إنبي في نصف نهائي البطولة، ضمن منافسات موسم 2025-2026، في مواجهة مرتقبة بين الفريقين على بطاقة التأهل للنهائي.

على جانب آخر، يستعد بيراميدز لخوض تحدٍ قوي على الصعيد القاري، عندما يواجه الجيش الملكي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم السبت الموافق 21 مارس، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة عصرًا بتوقيت المغرب.