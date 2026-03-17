الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
لحظات عصيبة عاشتها الكرة المصرية.. سقوط محمد حمدي انتزع القلوب.. وهاني أبوريدة يتابع حالته

إصابة محمد حمدي
حسن العمدة

تأهل بيراميدز إلى دور نصف نهائى كأس مصر على حساب بتروجت بثنائية نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد بتروسبورت في ربع نهائي كأس مصر.

وافتتح بيراميدز  التهديف في الدقيقة 28، بعد تمريرة طولية من وسط الملعب الدفاعي تجاه محمود عبد الحفيظ زلاكة المنطلق داخل منطقة الجزاء الذي تمكن من السيطرة علي الكرة بشكل رائع ثم سدد باتقان في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأضاف بيراميدز الهدف الثاني في الدقيقة 4+90، بعد عرضية من الجبهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء لم يتمكن مدافعي بتروجت من التعامل معها بشكل جيد لتصل إلى مصطفى فتحي الذي استقبل الكرة بتسديدة مقصية رائعة سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

إصابة خطيرة لـ محمد حمدي فى المباراة

كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن الحالة الصحية لمحمد حمدي إبراهيم الظهير الأيسر للفريق بعد إصابته خلال مباراة بتروجت في الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.

أوضح المنيري أن حمدي في كرة مشتركة سقط أرضا وتعرض لحالة إغماء وبلع اللسان، وتدخل بشكل طبي سريع وتم رفع اللسان وإعادته إلى مكانه الطبيعي مع إعادة إفاقة اللاعب من الإغماء من خلال البروتوكول الطبي المعمول به في مثل هذه الحالات.

أشار إلى أنه تم نقل اللاعب بعد الإجراءات الطبية المشددة لمستشفى الجوي القريبة من استاد بتروسبورت لإجراء الفحوصات ومزيد من الإجراءات الطبية، مشيرا إلى أنه حالة محمد حمدي مطمئنة واللاعب كان على وعي كامل لحظة خروجه من الملعب إلى المستشفى.

هانى أبوريدة يطمئن على الحالة الصحية لـ نجم بيراميدز بعد سقوطه فى مباراة بتروجيت
 

أجرى المهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، اتصالا هاتفيا بالمهندس ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز من أجل الاطمئنان على الحالة الصحية للظهير الأيسر محمد حمدي إبراهيم والذي تعرض لإصابة قوية خلال مباراة بتروجت في كأس مصر وتم نقله إلى المستشفى.

وتعرض محمد حمدي إبراهيم لإغماء وبلع اللسان خلال لقاء بتروجت في الكأس وتم اتخاذ البروتوكول الطبي بالكامل ونقله إلى المستشفى القريبة لإجراء مزيد من الفحوصات الطبية للاطمئنان على اللاعب.

أكد رئيس اتحاد الكرة على دعمه الكامل للاعب وناديه ومتابعته أولا بأول لحالة محمد حمدي وأنه يتمنى له السلامة والشفاء والعودة سريعا إلى الملعب للمشاركة مع الفريق، وتمنى السلامة لكل لاعبي الكرة المصرية.

