مواعيد مباريات اليوم السبت 2-5-2026 والقنوات الناقلة | كل الدوريات

تشهد ملاعب كرة القدم حول العالم اليوم السبت 2 مايو 2026، يومًا حافلًا بالمواجهات القوية في مختلف الدوريات الكبرى، حيث تتجه الأنظار إلى قمة الدوري الإنجليزي الممتاز بين آرسنال وفولهام، إلى جانب مواجهة مرتقبة في الدوري الإسباني تجمع برشلونة مع أوساسونا.

مباريات الدوري الإنجليزي

تنطلق منافسات البريميرليج بعدة مباريات قوية، أبرزها لقاء برينتفورد أمام وست هام يونايتد، وكذلك مواجهة نيوكاسل يونايتد ضد برايتون. كما يستضيف وولفرهامبتون فريق سندرلاند، قبل القمة المنتظرة بين آرسنال وفولهام مساءً.

مباريات الدوري الإسباني

في الليجا، يلتقي فياريال مع ليفانتي، بينما يخوض فالنسيا اختبارًا صعبًا أمام أتلتيكو مدريد. كما يواجه أتلتيك بيلباو نظيره ديبورتيفو ألافيس، قبل ختام اليوم بمباراة برشلونة وأوساسونا.

مباريات الدوري الفرنسي

تشهد منافسات الدوري الفرنسي لقاءات قوية، حيث يلتقي باريس سان جيرمان مع لوريان، ويواجه مارسيليا فريق نانت، إضافة إلى مواجهات موناكو وميتز، ونيس ولانس.

مباريات الدوري الألماني

تقام عدة مباريات في الدوري الألماني، أبرزها مواجهة بايرن ميونخ ضد هايدينهايم، إلى جانب لقاء باير ليفركوزن مع لايبزيج.

مباريات الدوري السعودي

وفي الدوري السعودي للمحترفين، يلتقي الهلال مع الحزم، بينما يواجه الفتح فريق نيوم، ويلتقي ضمك مع الخليج.