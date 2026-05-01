موعد مباراة بيراميدز وإنبي في الدوري المصري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لخوض مواجهة قوية أمام نظيره إنبي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، وذلك في إطار الجولة الخامسة من مرحلة التتويج.

وتُقام المباراة مساء اليوم على ملعب الدفاع الجوي، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية. وتكتسب هذه المواجهة أهمية كبيرة للفريقين، خاصة في ظل احتدام المنافسة على المراكز المتقدمة في جدول الترتيب.

موقف الفريقين في جدول الترتيب

يدخل بيراميدز اللقاء وهو في المركز الثاني برصيد 47 نقطة، بفارق ثلاث نقاط فقط عن الزمالك المتصدر، ما يجعله مطالبًا بتحقيق الفوز لمواصلة الضغط على القمة. ويأمل الفريق في استغلال حالته المعنوية المرتفعة بعد الانتصار الكبير الذي حققه في الجولة الماضية.

على الجانب الآخر، يحتل إنبي المركز السادس برصيد 36 نقطة، ويسعى لتحسين موقعه في جدول الترتيب والاقتراب من المربع الذهبي، خاصة بعد تعادله السلبي الأخير أمام الزمالك.

نتائج الفريقين قبل المواجهة

حقق بيراميدز فوزًا لافتًا في الجولة الماضية بعدما تغلب على الأهلي بثلاثية نظيفة، وهو ما يعكس قوة الفريق الهجومية وقدرته على المنافسة بقوة على اللقب. في المقابل، خرج إنبي بنتيجة التعادل بدون أهداف أمام الزمالك، في مباراة اتسمت بالحذر الدفاعي من الجانبين، وهو ما قد يدفع الفريق للظهور بشكل أكثر جرأة هجوميًا في لقاء اليوم.

القناة الناقلة للمباراة

يمكن متابعة مباراة بيراميدز وإنبي عبر قناة أون سبورت 1، التي تمتلك حقوق بث مباريات الدوري المصري الممتاز بشكل حصري.