ناجح ومكمل .. شوبير يدافع عن نجله مصطفى بعد ثلاثية بيراميدز

دافع الإعلامي أحمد شوبير عن نجله مصطفى حارس مرمى الأهلي بعد الهزيمة أمام بيراميدز بثلاثية في بطولة الدوري الممتاز



وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" لكل مغرض كاره لمصطفى والأرقام مش بتكدب أرقام اوفا مع الأهلي ‏لعب 17 مباراة استقبل 17 هدف فقط ‏يعني بفضل الله ناجح ومكمل

‏⁧

كشف نجم الكرة المصرية السابق أحمد حسن، عن رد فعل حارس المرمى مصطفى شوبير بعد خسارة الأهلي أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأوضح احمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك" أن شوبير دخل في نوبة بكاء داخل غرفة الملابس عقب نهاية اللقاء، في مشهد يعكس حالة الحزن الكبيرة داخل الفريق بعد الهزيمة الثقيلة.

تلقى الأهلي خسارة قاسية أمام نظيره بيراميدز، بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة في “مجموعة التتويج” من المرحلة النهائية في مسابقة الدوري المصري الممتاز.