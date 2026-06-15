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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

حيل ذكية تجعل منزلك أكثر برودة لمواجهة الحرارة وخفض استهلاك الكهرباء

حيل ذكية تجعل منزلك أكثر برودة في الصيف
حيل ذكية تجعل منزلك أكثر برودة في الصيف
أسماء عبد الحفيظ

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، تبحث الكثير من الأسر عن طرق بسيطة وفعالة لتبريد المنزل دون الاعتماد الكامل على أجهزة التكييف التي تستهلك كهرباء عالية. 

حيل ذكية تجعل منزلك أكثر برودة في الصيف 

والخبر الجيد أن هناك حيلًا ذكية يمكنها تقليل حرارة المنزل بشكل ملحوظ وجعله أكثر راحة وانتعاشًا حتى في أشد الأيام حرارة، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

1- إغلاق النوافذ في وقت الذروة

من أهم الخطوات التي يغفل عنها الكثيرون هي ترك النوافذ مفتوحة خلال ساعات النهار الحارة. في الواقع، دخول أشعة الشمس المباشرة يرفع درجة حرارة المنزل بشكل كبير، لذلك يُفضل إغلاق النوافذ والستائر من الساعة 11 صباحًا حتى 4 عصرًا، وهي الفترة التي تكون فيها الحرارة في أعلى مستوياتها.

2- استخدام الستائر الثقيلة أو العاكسة للحرارة

الستائر تلعب دورًا مهمًا في التحكم بدرجة حرارة المنزل، استخدام ستائر سميكة أو ذات ألوان داكنة يساعد على منع دخول الحرارة، كما يمكن استخدام ستائر عاكسة لأشعة الشمس، وهي من الحلول الفعالة التي تقلل سخونة الغرف بشكل واضح.

3- التهوية الذكية في أوقات مناسبة

أفضل وقت لتهوية المنزل هو في الصباح الباكر أو بعد غروب الشمس، عندما تنخفض درجة الحرارة. فتح النوافذ في هذه الأوقات يسمح بدخول هواء بارد وتجديد الهواء داخل الغرف، مما يقلل من الإحساس بالحرارة.

4- استخدام المراوح بطريقة ذكية

حيل ذكية تجعل منزلك أكثر برودة في الصيف 

المراوح لا تبرد الهواء لكنها تساعد على تحسين الإحساس بالحرارة. يمكن وضع وعاء يحتوي على ماء مثلج أمام المروحة، بحيث يعمل الهواء المار فوقه على تقليل درجة حرارته. هذه الطريقة البسيطة تعطي إحساسًا ببرودة أكبر داخل الغرفة.

5- تقليل استخدام الأجهزة الكهربائية

الأجهزة الكهربائية مثل الفرن، المكواة، وحتى بعض المصابيح تنتج حرارة أثناء التشغيل. لذلك يُفضل تقليل استخدامها في ساعات النهار الحارة، واستبدالها بوجبات باردة أو استخدام الأجهزة في وقت متأخر من الليل.

6- اختيار ألوان مفروشات مناسبة

الألوان الفاتحة مثل الأبيض والبيج تعكس الحرارة بدلاً من امتصاصها، على عكس الألوان الداكنة التي تحتفظ بالحرارة. لذلك يُفضل استخدام مفروشات وستائر بألوان فاتحة خلال فصل الصيف.

7- الاستفادة من النباتات داخل المنزل

وجود النباتات داخل المنزل يساعد على تحسين جودة الهواء وتخفيف الشعور بالحرارة. بعض النباتات مثل الصبار والنعناع والريحان تعمل على ترطيب الجو بشكل طبيعي وتمنح إحساسًا بالانتعاش.

8- إغلاق الغرف غير المستخدمة

تقليل المساحات المفتوحة داخل المنزل يساعد على تركيز التبريد في غرف محددة، سواء باستخدام التكييف أو المراوح، مما يجعل الإحساس بالبرودة أكثر فعالية.

حيل ذكية تجعل منزلك أكثر برودة في الصيف بدون تكييف أو استهلاك كهرباء مرتفع 

9- استخدام الأرضيات الباردة

الأرضيات السيراميك أو الرخام تساعد على تقليل الإحساس بالحرارة مقارنة بالسجاد السميك. لذلك يمكن تقليل السجاد في فصل الصيف أو استبداله بأنواع خفيفة.

10- رش الماء في الهواء أو على الأرض

في بعض الحالات يمكن رش كمية خفيفة من الماء في الهواء أو على أرضية الغرفة لتقليل درجة الحرارة بشكل مؤقت، خاصة في الأجواء شديدة الحرارة.

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حيل ذكية تجعل منزلك أكثر برودة لمواجهة الحرارة وخفض استهلاك الكهرباء

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