مشروبات طبيعية تساعد على ترطيب الجسم في الصيف.. انتعاش وفوائد صحية في كوب واحد

مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة التعرق خلال فصل الصيف، يحتاج الجسم إلى تعويض السوائل التي يفقدها للحفاظ على نشاطه ووظائفه الحيوية، ويظل الماء الخيار الأفضل للترطيب، لكن هناك أيضاً مجموعة من المشروبات الطبيعية التي يمكن أن تساعد في زيادة كمية السوائل التي يحصل عليها الجسم، إلى جانب إمداده ببعض الفيتامينات والمعادن المهمة.

مشروبات طبيعية تساعد على ترطيب الجسم في الصيف

وفي السطور التالية نستعرض أبرز المشروبات الطبيعية التي تساعد على ترطيب الجسم ومقاومة حرارة الصيف، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

1- ماء جوز الهند.. مشروب غني بالإلكتروليتات

يُعد ماء جوز الهند من أكثر المشروبات الطبيعية شهرة في ترطيب الجسم، إذ يحتوي على نسبة عالية من الماء، بالإضافة إلى معادن مهمة مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، والتي تساعد على تعويض بعض العناصر التي يفقدها الجسم مع التعرق.

ويعتبر خياراً منعشاً خاصة بعد ممارسة الرياضة أو التعرض للحرارة لفترات طويلة.

2- عصير البطيخ.. انتعاش طبيعي في الصيف

يحتوي البطيخ على أكثر من 90% من الماء، لذلك فإن تحضيره على هيئة عصير طبيعي يمنح الجسم كمية جيدة من السوائل، كما يحتوي على فيتامينات ومضادات أكسدة مفيدة.

ويُفضل تناوله دون إضافة كميات كبيرة من السكر للحفاظ على فوائده الصحية.

مشروبات طبيعية تساعد على ترطيب الجسم في الصيف

3- الليمون بالنعناع

يعتبر مشروب الليمون بالنعناع من أشهر المشروبات الصيفية، حيث يمنح الجسم شعوراً بالانتعاش، كما يحتوي الليمون على فيتامين C، بينما يضيف النعناع مذاقاً منعشاً يساعد على تقبل شرب المزيد من السوائل.

ويمكن تحضيره بإضافة شرائح الليمون وأوراق النعناع الطازجة إلى الماء البارد.

4- الحليب البارد

قد لا يعتقد البعض أن الحليب من المشروبات المرطبة، لكنه يحتوي على نسبة جيدة من الماء، بالإضافة إلى البروتين والكالسيوم وبعض المعادن التي يحتاج إليها الجسم.

كما يمكن إضافة الفاكهة إليه للحصول على مشروب غني بالعناصر الغذائية.

5- عصائر الفواكه الطبيعية

تساعد العصائر المحضرة من الفواكه الطازجة مثل البرتقال والفراولة والشمام على زيادة كمية السوائل في الجسم، كما تمده بالفيتامينات ومضادات الأكسدة.

لكن يُنصح بعدم الإفراط في تناول العصائر بسبب احتوائها على السكريات الطبيعية، كما يفضل تناول الفاكهة الكاملة للحصول على كمية أكبر من الألياف.

6- مشروب الخيار والليمون

يُعرف الخيار بارتفاع محتواه من الماء، وعند إضافته إلى الماء مع شرائح الليمون يصبح مشروباً خفيفاً ومنعشاً يساعد على زيادة تناول السوائل خلال اليوم.

كما يمكن إضافة بعض أوراق النعناع للحصول على نكهة مميزة.

7- شاي الأعشاب البارد

يمكن لبعض أنواع شاي الأعشاب مثل الكركديه أو البابونج عند تبريدها أن تكون مشروبات منعشة تساعد على زيادة استهلاك السوائل، مع مراعاة عدم إضافة كميات كبيرة من السكر.

نصائح للحفاظ على ترطيب الجسم

إلى جانب تناول المشروبات الطبيعية، ينصح الخبراء بشرب الماء بانتظام حتى قبل الشعور بالعطش، خاصة خلال الأيام شديدة الحرارة.

كما يفضل تناول الفواكه والخضروات الغنية بالماء مثل البطيخ والخيار والطماطم، وتجنب الإفراط في المشروبات الغنية بالسكر لأنها قد تزيد السعرات الحرارية دون أن تمنح الجسم الفوائد نفسها التي تقدمها المشروبات الطبيعية.

علامات تدل على نقص السوائل في الجسم

هناك بعض العلامات التي تشير إلى حاجة الجسم إلى مزيد من السوائل، ومنها: