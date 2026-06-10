مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يحتاج الجسم إلى المزيد من السوائل والعناصر الغذائية التي تساعد على مقاومة الإجهاد الحراري ودعم جهاز المناعة، ورغم شهرة البرتقال كمصدر لفيتامين C، فإن هناك فاكهة صيفية أخرى لا يعرف كثيرون فوائدها، وهي البطيخ، الذي يجمع بين الترطيب والفيتامينات ومضادات الأكسدة المفيدة للصحة.

لماذا يعد البطيخ من أفضل الفواكه للمناعة؟

فى إطار هذ أوضح الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن البطيخ يحتوي على نسبة عالية من الماء تصل إلى أكثر من 90%، ما يساعد على الحفاظ على ترطيب الجسم، وهو أمر مهم لأن الجفاف قد يؤثر على كفاءة العديد من وظائف الجسم الطبيعية.

كما يحتوي البطيخ على فيتامين C، وهو عنصر ضروري لدعم عمل خلايا المناعة والمساعدة في حماية الجسم من تأثير الجذور الحرة. ويحتوي أيضاً على فيتامين A بفضل وجود مادة البيتا كاروتين، التي تلعب دوراً مهماً في الحفاظ على صحة الجلد والأغشية المخاطية التي تمثل خط الدفاع الأول ضد الميكروبات.

الليكوبين.. السر الذي يجهله كثيرون

من أبرز المركبات الموجودة في البطيخ مادة **الليكوبين**، وهي أحد مضادات الأكسدة القوية التي تعطي البطيخ لونه الأحمر المميز. وتشير الأبحاث إلى أن الليكوبين يساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي والالتهابات داخل الجسم، مما يساهم في دعم الصحة العامة.

فواكه صيفية أخرى مفيدة للمناعة

لا يقتصر تعزيز المناعة على البطيخ فقط، فهناك مجموعة من الفواكه الصيفية الغنية بالعناصر الغذائية المهمة، منها:

المانجو: تحتوي على فيتامينات A وC ومضادات الأكسدة.

الكيوي: يعد من أغنى الفواكه بفيتامين C والألياف.

التوت: غني بمركبات نباتية مضادة للأكسدة تساعد على حماية الخلايا.

الخوخ والمشمش:يحتويان على البيتا كاروتين والعديد من الفيتامينات المفيدة.

هل تكفي فاكهة واحدة لتقوية المناعة؟

يؤكد خبراء التغذية أن تقوية جهاز المناعة لا تعتمد على نوع واحد من الطعام، بل على نظام غذائي متوازن يشمل الخضروات والفواكه المتنوعة، إلى جانب النوم الجيد، وممارسة النشاط البدني، وتقليل التوتر.

ليس البرتقال.. أفضل فاكهة لتقوية المناعة في الصيف والحفاظ على ترطيب الجسم

تناول الفاكهة كاملة أفضل من الاعتماد على العصائر المحلاة، لأنها توفر الألياف التي تساعد على الشعور بالشبع وتحافظ على توازن مستويات السكر في الدم

نصائح للاستفادة القصوى من الفواكه في الصيف