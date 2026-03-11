قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزراعة تطلق مبادرة لتأهيل الشباب من ذوي الهمم اقتصاديا
«أبواب الخير» يواصل بث الأمل.. علاج طفل بـ150 ألف جنيه وتركيب عين صناعية لشاب على نفقة البرنامج
وزير الرياضة الإيراني يعلن عدم مشاركة منتخب بلاده في كأس العالم بأمريكا
رئيس الوزراء يترأس اجتماع لجنة إدارة الأزمات المركزية.. تفاصيل
5 أيام إجازة متتالية.. الحكومة تعلن موعد عطلة عيد الفطر رسميًا
بعد تحديد موعد عطلة عيد الفطر.. تعرف على حقوقك في الإجازات الرسمية بالقانون
العراق: أي اضطراب في حركة الإمدادات النفطية عبر مضيق هرمز يضغط على أسواق الطاقة
دعاء الإفطار يوم 21 رمضان.. ردّد أفضل 20 دعوة مستجابة عند أذان المغرب
مستشار رئيس الوزراء العراقي: الحرب في الشرق الأوسط أخذت منحنيات خطيرة
أكبر سحب في التاريخ.. وكالة الطاقة الدولية تقترح طرح 400 مليون برميل من الاحتياطي النفطي للأسواق
إعلام إسرائيلي: جنودنا في غزة يعانون نقصا بالمعدات والأسلحة بسبب حرب إيران
الأعلى للإعلام يصدر قرارا للقنوات الفضائية.. بمنع ظهور سارة هادي وضياء العوضي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

للحماية من نزلات البرد.. أطعمة تقوي جهاز المناعة

نزلات البرد
نزلات البرد
اسماء محمد

يعد جهاز المناعة هو المسئول الأول عن حماية الجسم من الأمراض خاصة خلال فترات التقلبات الجوية وتغيرات درجات الحرارة المفاجئة.

وفقا لما ذكره موقع brownhealth نكشف لكم أهم الأطعمة التي تقوي جهاز المناعة.

التوت

 مع تنوع كبير في الأنواع، لن تخطئ بإضافة هذه الثمار الصغيرة الغنية بالعناصر الغذائية إلى نظامك الغذائي

 من التوت الأزرق والأسود المحلي إلى الغوجي أو الآساي المستورد، هذه الفاكهة الصغيرة غنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية لتمنحك الطاقة التي تحتاجها. 

استمتع بها في الزبادي أو العصائر.


زيت السمك

من المعروف أن الأسماك الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، مثل السلمون والتونة والماكريل، تزيد من نشاط خلايا الدم البيضاء التي تحارب العدوى وهذه الدهون الصحية تدعم جهاز المناعة، كما أنها مفيدة للقلب والدماغ.


الخضراوات الورقية

 تُعرف الخضروات الداكنة مثل السبانخ واللفت والكرنب الأخضر باحتوائها على مستويات عالية من فيتامين سي، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة والبيتا كاروتين، وكلها تساعد على مكافحة العدوى كما أنها مفيدة للقلب والدماغ والجهاز الهضمي.
المكسرات والبذور. تحتوي المكسرات، مثل اللوز والجوز، بالإضافة إلى البذور، مثل بذور عباد الشمس، على العديد من الفيتامينات والمعادن (مثل فيتامين ب6، والمغنيسيوم، والفوسفور، والسيلينيوم) التي تساعد على تنظيم جهاز المناعة والحفاظ عليه وأضفها إلى سلطاتك أو تناول حفنة منها كوجبة خفيفة صحية تمنحك الطاقة .


التوابل

 بالإضافة إلى إضفاء نكهة مميزة على طعامك، يُعدّ الثوم والزنجبيل والكركم من التوابل القديمة التي لطالما اعتُبرت ذات خصائص مُعززة للمناعة لمكافحة العدوى لذا لا تتردد في إضافة التوابل إلى أطباقك. 


الحمضيات

 تحتوي معظم الحمضيات، مثل البرتقال والجريب فروت واليوسفي والليمون الحامض والليمون الأخضر، على مستويات عالية من فيتامين سي، الذي يُعتقد أنه يساعد في مكافحة العدوى عن طريق زيادة عدد خلايا الدم البيضاء. 

سواءً أكنت تأكلها كاملةً أم تعصر عصيرها على طعامك، لا تنسَ إضافة هذه الفاكهة المنعشة إلى نظامك الغذائي المعتاد.


الدواجن

 حساء الدجاج ليس مفيدًا للروح فحسب، بل للقلب فالدواجن غنية بفيتامين ب6، الذي يُخفف الالتهابات ويُساعد في تكوين خلايا الدم الحمراء، والزنك الذي يُعزز إنتاج خلايا الدم البيضاء لذا، لا تنتظر حتى تُصاب بنزلة برد لتستمتع بطبق دافئ من هذا الحساء اللذيذ.

 
الخضروات ذات الألوان الزاهية

 على الرغم من أننا غالباً ما نعتبر الحمضيات مصدراً لفيتامين سي، إلا أن الخضراوات ذات الألوان الزاهية، مثل الفلفل الأحمر، تحتوي على مستويات أعلى منه! كما أن البيتا كاروتين الموجود في الجزر مفيد لجهاز المناعة، بالإضافة إلى صحة العينين والبشرة.


الزبادي

هذا الطعام المخمر، بما يحتويه من بكتيريا حية نشطة وفيتامين د، قد يحفز جهاز المناعة لديك للمساعدة في مكافحة الأمراض.

 ابحث عن الأنواع الخالية من السكر المضاف، وحلّها طبيعياً بالعسل أو الفاكهة (مثل التوت، لمزيد من الفائدة).


زيت الزيتون

يُعد زيت الزيتون عنصراً أساسياً في حمية البحر الأبيض المتوسط، وهو دهون صحية مفيدة للقلب والدماغ. كما أنه يعزز جهاز المناعة بفضل قدرته على تقليل الالتهابات في الجسم
 

المناعة جهاز المناعة تقوي جهاز المناعة تقوية المناعة أطعمة تقوي المناعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

مدبولي

رسميا.. مجلس الوزراء يقرر موعد إجازة عيد الفطر المبارك

مرتبات شهر مارس 2026

التبكير بسبب العيد .. الحكومة تقرّر صرف مرتبات شهر مارس 2026 في هذا الموعد

مشغولات ذهبية

تقلب حركة الأسعار.. قيمة الذهب عيار 21 الآن في مصر

مشغولات ذهبية

تذبذب جديد.. سعر أعلى جرام ذهب اليوم الأربعاء

زيادة المرتبات

الحكومة توضح| موعد الإعلان الرسمي عن زيادة المرتبات.. والقيمة النهائية للحد الأدنى للأجور

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. التعليم تعلن رسمياً موعد بدايته

الذروة الجمعة والسبت.. اضطرابات جوية مرتقبة بسبب "الحسومات الربيعية"| تفاصيل

الذروة الجمعة والسبت.. اضطرابات جوية مرتقبة بسبب "الحسومات الربيعية"| تفاصيل

ترشيحاتنا

الحجر الزراعي المصري يشارك في اجتماع الصحة النباتية بروما

لتعزيز الصادرات.. الحجر الزراعي المصري يشارك في اجتماع الصحة النباتية بروما

تعاقد

تخصيص أرض صناعية بالعاشر من رمضان لإقامة مصنع أعلاف بطاقة 400 ألف طن سنويا

تبرع

دعم علاج 13 سيدة مصابة بسرطان الثدي محور بروتوكول تعاون تزامنًا مع اليوم العالمي للمرأة

بالصور

الجلوكوما .. مرض العين الصامت قد يسرق البصر دون إنذار

الجلوكوما .. مرض العين الصامت الذي قد يسرق البصر دون إنذار
الجلوكوما .. مرض العين الصامت الذي قد يسرق البصر دون إنذار
الجلوكوما .. مرض العين الصامت الذي قد يسرق البصر دون إنذار

الحلقة 21 من "على قد الحب" يدخل ضمن الأعلى مشاهدة على Watch It"

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

طريقة عمل مشروب السوبيا في البيت.. مشروب رمضاني منعش بطعم المحلات

طريقة عمل مشروب السوبيا في البيت.. مشروب رمضاني منعش بطعم المحلات
طريقة عمل مشروب السوبيا في البيت.. مشروب رمضاني منعش بطعم المحلات
طريقة عمل مشروب السوبيا في البيت.. مشروب رمضاني منعش بطعم المحلات

لوك أنيق.. ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار بظهورها

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

المزيد