للحماية من نزلات البرد.. أطعمة تقوي جهاز المناعة

يعد جهاز المناعة هو المسئول الأول عن حماية الجسم من الأمراض خاصة خلال فترات التقلبات الجوية وتغيرات درجات الحرارة المفاجئة.

وفقا لما ذكره موقع brownhealth نكشف لكم أهم الأطعمة التي تقوي جهاز المناعة.

التوت

مع تنوع كبير في الأنواع، لن تخطئ بإضافة هذه الثمار الصغيرة الغنية بالعناصر الغذائية إلى نظامك الغذائي

من التوت الأزرق والأسود المحلي إلى الغوجي أو الآساي المستورد، هذه الفاكهة الصغيرة غنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية لتمنحك الطاقة التي تحتاجها.

استمتع بها في الزبادي أو العصائر.



زيت السمك

من المعروف أن الأسماك الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، مثل السلمون والتونة والماكريل، تزيد من نشاط خلايا الدم البيضاء التي تحارب العدوى وهذه الدهون الصحية تدعم جهاز المناعة، كما أنها مفيدة للقلب والدماغ.



الخضراوات الورقية

تُعرف الخضروات الداكنة مثل السبانخ واللفت والكرنب الأخضر باحتوائها على مستويات عالية من فيتامين سي، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة والبيتا كاروتين، وكلها تساعد على مكافحة العدوى كما أنها مفيدة للقلب والدماغ والجهاز الهضمي.

المكسرات والبذور. تحتوي المكسرات، مثل اللوز والجوز، بالإضافة إلى البذور، مثل بذور عباد الشمس، على العديد من الفيتامينات والمعادن (مثل فيتامين ب6، والمغنيسيوم، والفوسفور، والسيلينيوم) التي تساعد على تنظيم جهاز المناعة والحفاظ عليه وأضفها إلى سلطاتك أو تناول حفنة منها كوجبة خفيفة صحية تمنحك الطاقة .



التوابل

بالإضافة إلى إضفاء نكهة مميزة على طعامك، يُعدّ الثوم والزنجبيل والكركم من التوابل القديمة التي لطالما اعتُبرت ذات خصائص مُعززة للمناعة لمكافحة العدوى لذا لا تتردد في إضافة التوابل إلى أطباقك.



الحمضيات

تحتوي معظم الحمضيات، مثل البرتقال والجريب فروت واليوسفي والليمون الحامض والليمون الأخضر، على مستويات عالية من فيتامين سي، الذي يُعتقد أنه يساعد في مكافحة العدوى عن طريق زيادة عدد خلايا الدم البيضاء.

سواءً أكنت تأكلها كاملةً أم تعصر عصيرها على طعامك، لا تنسَ إضافة هذه الفاكهة المنعشة إلى نظامك الغذائي المعتاد.



الدواجن

حساء الدجاج ليس مفيدًا للروح فحسب، بل للقلب فالدواجن غنية بفيتامين ب6، الذي يُخفف الالتهابات ويُساعد في تكوين خلايا الدم الحمراء، والزنك الذي يُعزز إنتاج خلايا الدم البيضاء لذا، لا تنتظر حتى تُصاب بنزلة برد لتستمتع بطبق دافئ من هذا الحساء اللذيذ.



الخضروات ذات الألوان الزاهية

على الرغم من أننا غالباً ما نعتبر الحمضيات مصدراً لفيتامين سي، إلا أن الخضراوات ذات الألوان الزاهية، مثل الفلفل الأحمر، تحتوي على مستويات أعلى منه! كما أن البيتا كاروتين الموجود في الجزر مفيد لجهاز المناعة، بالإضافة إلى صحة العينين والبشرة.



الزبادي

هذا الطعام المخمر، بما يحتويه من بكتيريا حية نشطة وفيتامين د، قد يحفز جهاز المناعة لديك للمساعدة في مكافحة الأمراض.

ابحث عن الأنواع الخالية من السكر المضاف، وحلّها طبيعياً بالعسل أو الفاكهة (مثل التوت، لمزيد من الفائدة).



زيت الزيتون

يُعد زيت الزيتون عنصراً أساسياً في حمية البحر الأبيض المتوسط، وهو دهون صحية مفيدة للقلب والدماغ. كما أنه يعزز جهاز المناعة بفضل قدرته على تقليل الالتهابات في الجسم

