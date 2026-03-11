قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

محافظ الشرقية يفاجئ مواقف سيارات الأجرة العمومية بالأحرار للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة|صور

محمد الطحاوي

فاجأ المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، موقف الزقازيق العمومي بمنطقة الأحرار بمدينة الزقازيق؛ للإطمئنان على إلتزام السائقين بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة عقب اعتمادها أمس بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بتحريك أسعار ( البنزين – السولار)، مشدداً على ضرورة تطبيق القانون وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال السائقين غير الملتزمين.

كلف المحافظ، مدير الإدارة العامة للمواقف بالإشراف على أعمال تنظيم حركة دخول وخروج السيارات من وإلى الموقف؛ لعدم تعطيل الطريق وخلق السيولة المرورية بالمنطقة والتنسيق مع رئيس مباحث المرور للتصدي لظاهرة المواقف العشوائية والقضاء على ظاهرة تحميل الركاب من خارج الموقف.

واستفسر المحافظ، من الركاب عن مدى إلتزام السائقين بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة، مؤكداً ضرورة الإبلاغ الفورى عن غير الملتزمين من خلال الإتصال على الخــط الساخـــن: 2303693- 055 أو 114 (مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة) والذي يعمل على مدار الـ24 ساعة؛ لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم قائلا : "نعمل لصالح المواطن ونسعى لتلبية احتياجاته في إطار الموارد المتاحة".

وخلال جولته التفقدية داخل الموقف، وجه محافظ الشرقية رئيس مباحث المرور، بتكثيف الحملات الرقابية على مواقف السيارات والطرق الرئيسية وإلزام السائقين بخط السير الممنوح لهم، والتأكد من عدم قيام سائقي سيارات السرفيس داخل المدن بتقطيع الخطوط واستغلال المواطنين.

أمن الغربية يحرر 182 مخالفة مرورية لردع قائدي المركبات والسيارات

الكحك والبسكويت.. أضرار الإفراط في تناولهم خلال العيد

مسلسل الكينج الحلقة 22 .. حنان مطاوع تقتل احمد كشك ومصطفى خاطر يبتزها

هاجر أحمد تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

