محافظ الشرقية يفاجئ مواقف سيارات الأجرة العمومية بالأحرار للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة|صور

فاجأ المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، موقف الزقازيق العمومي بمنطقة الأحرار بمدينة الزقازيق؛ للإطمئنان على إلتزام السائقين بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة عقب اعتمادها أمس بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بتحريك أسعار ( البنزين – السولار)، مشدداً على ضرورة تطبيق القانون وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال السائقين غير الملتزمين.

كلف المحافظ، مدير الإدارة العامة للمواقف بالإشراف على أعمال تنظيم حركة دخول وخروج السيارات من وإلى الموقف؛ لعدم تعطيل الطريق وخلق السيولة المرورية بالمنطقة والتنسيق مع رئيس مباحث المرور للتصدي لظاهرة المواقف العشوائية والقضاء على ظاهرة تحميل الركاب من خارج الموقف.

واستفسر المحافظ، من الركاب عن مدى إلتزام السائقين بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة، مؤكداً ضرورة الإبلاغ الفورى عن غير الملتزمين من خلال الإتصال على الخــط الساخـــن: 2303693- 055 أو 114 (مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة) والذي يعمل على مدار الـ24 ساعة؛ لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم قائلا : "نعمل لصالح المواطن ونسعى لتلبية احتياجاته في إطار الموارد المتاحة".

وخلال جولته التفقدية داخل الموقف، وجه محافظ الشرقية رئيس مباحث المرور، بتكثيف الحملات الرقابية على مواقف السيارات والطرق الرئيسية وإلزام السائقين بخط السير الممنوح لهم، والتأكد من عدم قيام سائقي سيارات السرفيس داخل المدن بتقطيع الخطوط واستغلال المواطنين.