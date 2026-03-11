عايز اعمل عملية زراعة فك لبنتي.. عم يحيى يبكي على الهواء وريهام سعيد تهديه 40 ألف جنيه

خصصت الإعلامية ريهام سعيد، حلقة اليوم من برنامج "خيركم سابق" المذاع على قناة " النهار"، لمساندة ودعم" عم يحيى"



وقال عم يحيى:" بنتي مطلقة منذ 2017 واكتشفنا إنها عندها ورم في الفك العلوي وعملت 4 عمليات كبيرة وأصيبت بالسرطان ".

وتابع عم يحيى:" الحمد لله بنتي تعافت من مرض السرطان لكن العلاج الكيماوي أضعف عضلات الوجه لدى ابنتي ومراتي مشلولة وعندها جلطة بقالها 8 سنوات "



ودخل عم يحيى في نوبة بكاء على الهواء اثناء الحديث عن ظروف حياته الصعبة ، قائلا:" بنتي عايزة عملية زرع عضم في فكها العلوي والدكتور قال إن العملية بـ 38 ألف جنيه ".

وقامت ريهام سعيد بإعطائه مبلغ قدره 40 الف جنيه كي يستطيع أن يجري عملية ابنته .

