فينيسيوس مهاجمًا.. تشكيل ريال مدريد أمام مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا
في ليلة 22 رمضان.. آلاف المصلين يحيون التراويح بالقراءات المتواترة في الجامع الأزهر
بايرن ميونخ يفتقد خدمات «ديفيس وموسيالا وأوربيج».. لهذا السبب
الرئيس الإيراني: السبيل الوحيد لإنهاء الحرب هو الاعتراف بالحقوق المشروعة لإيران
القيادة المركزية الأمريكية: إيران لم تسقط أي مقاتلة أمريكية
قرار جمهوري بتشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان لمدة أربع سنوات
دوي صافرات الإنذار وسط إسرائيل وفي القدس والضفة الغربية بعد موجة صواريخ إيرانية
روسيا تقدم مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي لوقف الحرب على إيران
رحيل قارئ شطورة.. وفاة الشيخ عبدالبديع عباس بعد 70 عاما في خدمة القرآن بسوهاج
خالد الجندي: الرأي الآخر ليس خطرًا.. وسليمان علمنا أن الرزق الحقيقي هو التوفيق للعمل الصالح
1600 جنيه على البطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين بعد زيادتها؟
الصحة العالمية: 18 هجوما على مرافق صحية في إيران منذ بدء الحرب
ميرهان حسين تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

رنا عصمت

شاركت ميرهان حسين  جمهورها مجموعة من الصور لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام .


 


 

واثارت ميرهان الجدل بجمالها و قوامها الممشوق من خلال إطلالتها وظهورها بفستان باللون البينك الهادئ ألذى كشف عن رشاقتها و قوامها الممشوق.

وتتميز ميريهان بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.


 

وتعتمد، أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.


 

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

أعمال تنتظرها ميرهان حسين

وتنتظر ميرهان حسين العديد من الأعمال الفنية التي انتهت من تصويرها في الفترة الماضية، ومقرر عرضها قريبًا.

حيث تنتظر ميرهان خلال الفترة المقبلة عرض فيلم "الحارس" الذي يشارك في بطولته الفنان هاني سلامة، إلى جانب مرام علي، محمود عمرو ياسين، أحمد الرافعي ومحمد مهران، مع مشاركة عدد كبير من ضيوف الشرف.

ويقدّم الفيلم أحداثًا تدور في إطار من الغموض والإثارة حول التأثيرات السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي، ومحاولة مجموعة من الشباب حل لغز غامض يتورطون فيه، ويضم العمل مشاهد مصورة خارج مصر تمنحه طابعًا بصريًا مختلفًا.

كما تترقب ميرهان عرض مسلسلها الجديد "الذنب"، وهو عمل اجتماعي قصير يتراوح بين 10 و15 حلقة، وتجسد خلاله شخصية محامية، بينما يقدم الفنان هاني سلامة دور طبيب نفسي.

المسلسل من إخراج رضا عبد الرازق، وتأليف شاهيناز الفقي، ويشارك في بطولته درة، ماجد المصري، محمد القس، وطارق النهري.

ميريهان حسين

