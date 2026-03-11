ارتفاع سعر بنزين 98 في السعودية.. تفاصيل ‏

أعلنت أرامكو السعودية عن تعديل سعر بنزين 98 في المملكة العربية السعودية، ضمن آلية المراجعة الدورية التي تعتمدها الجهات المختصة لتحديث أسعار منتجات الطاقة بما يتماشى مع المتغيرات في الأسواق العالمية.

وبحسب التسعيرة الجديدة، ارتفع سعر لتر بنزين 98 من 2.88 ريال إلى 2.94 ريال، بينما استقرت أسعار باقي أنواع الوقود دون تغيير، وتستند عملية تحديث الأسعار إلى عدة عوامل رئيسية، من بينها تحركات أسعار النفط عالميا، وتكاليف الإنتاج والتوزيع، إلى جانب سياسات الطاقة المعتمدة داخل المملكة.

ويأتي هذا التعديل في إطار جهود تنظيم استهلاك الطاقة وتعزيز كفاءة استخدامها، بما يحقق توازنا في سوق الطاقة ويضمن استدامة الموارد على المدى الطويل، كما أن أي تغير في أسعار الوقود قد ينعكس بشكل غير مباشر على قطاعات النقل والخدمات اللوجستية المرتبطة بحركة الوقود.

وكانت أرامكو السعودية بدأت في يناير 2026 طرح بنزين 98 للمرة الأولى في محطات الوقود داخل المملكة، وهو وقود عالي الأوكتان مخصص للسيارات الرياضية والمركبات المزودة بمحركات عالية الأداء.

ويعكس توفير هذا النوع من الوقود تطور سوق السيارات في السعودية خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت أعداد السيارات الرياضية والفاخرة، إلى جانب انتشار المحركات الحديثة المزودة بتقنيات مثل الشحن التوربيني وأنظمة الاحتراق المتقدمة، والتي تحتاج إلى وقود مرتفع الأوكتان لتحقيق أفضل أداء للمحرك وتحسين كفاءة التشغيل وتقليل استهلاك الوقود.

ووفق البيانات الرسمية، جاءت أسعار الوقود بعد التعديل على النحو التالي:‏

بنزين 91: 2.18 ريال للتر "دون تغيير"‏

بنزين 95: 2.33 ريال للتر "دون تغيير"‏

بنزين 98: ارتفع من 2.88 إلى 2.94 ريال للتر

الديزل: 1.79 ريال للتر ‏"دون تغيير"‏

الكيروسين: 1.59 ريال للتر ‏"دون تغيير"‏.