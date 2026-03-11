سيارات يمكن لساعة آبل فتحها بسهولة.. وطريقة إعدادها

شهد عام 2026 طفرة كبيرة في تكامل الأنظمة التقنية بين الساعات الذكية والسيارات، حيث لم يعد الاعتماد على المفاتيح التقليدية أو حتى الهواتف الذكية أمرًا ضروريًا في ظل التوسع الهائل لميزة “مفتاح السيارة الرقمي”.

تتيح هذه التقنية لمستخدمي ساعة آبل التفاعل مع سياراتهم بلمسة من المعصم أو مجرد الاقتراب، مما يعزز من مفهوم التنقل الذكي والآمن في العصر الحالي.

قائمة العلامات التجارية والموديلات المدعومة

تتصدر العلامات التجارية الألمانية والكورية المشهد في دعم هذه الميزة، حيث تأتي شركة بي إم دبليو كأكثر الشركات توسعًا في دمج تقنية المفتاح الرقمي عبر معظم فئاتها الحديثة بدءًا من الفئة الثانية وصولًا إلى الفئات الكهربائية الفاخرة مثل iX وi7.

كما انضمت مرسيدس بنز بقوة من خلال فئات S-Class وE-Class، وتبعتها شركات هيونداي وكيا وجينيسيس في موديلاتها الكهربائية والـ SUV الأحدث، بالإضافة إلى دخول شركات مثل بورش، فولفو وريفين (Rivian) إلى قائمة الدعم لعام 2026.

المتطلبات التقنية والأجهزة المتوافقة

للاستفادة من هذه التجربة، يتطلب الأمر امتلاك ساعة آبل من الإصدار السادس (Series 6) أو الأحدث، بما في ذلك إصدارات "Ultra"، وذلك لاحتوائها على شريحة النطاق العريض للغاية (UWB) التي توفر دقة عالية في تحديد المسافة بين الساعة والسيارة.

كما يجب أن يكون الهاتف المقترن من طراز آيفون 11 أو أحدث، مع ضرورة تحديث نظام التشغيل إلى النسخة الأخيرة لضمان أعلى مستويات الأمان والموثوقية في الاتصال المشفر بين الساعة ونظام قفل السيارة.

خطوات الإعداد وتفعيل المفتاح الرقمي

تبدأ عملية الإعداد من خلال التطبيق الخاص بالشركة المصنعة للسيارة، حيث يتم ربط حساب المالك بالمركبة أولًا، ثم اتباع التعليمات لإضافة "المفتاح" إلى تطبيق المحفظة (Apple Wallet) على الآيفون.

وبمجرد تفعيل المفتاح على الهاتف، تظهر تلقائيًّا رسالة لإضافته إلى ساعة آبل المقترنة. وتتميز هذه العملية بالسهولة والأمان، حيث يتم تخزين بيانات المفتاح في الشريحة الآمنة داخل الساعة، مما يمنع محاولات الاختراق أو النسخ غير المصرح به.

مميزات إضافية ونمط التشغيل السريع

تمنح ساعة آبل مستخدميها ميزة "النمط السريع" (Express Mode)، التي تسمح بفتح السيارة وتشغيلها دون الحاجة لفتح قفل الساعة أو إدخال رقم سري، بل وحتى في حال نفاد بطارية الساعة بفضل مخزون الطاقة الاحتياطي الذي يكفي لعمل المفتاح لعدة ساعات إضافية.

كما يمكن للمالك مشاركة "نسخة" من المفتاح الرقمي مع أفراد العائلة عبر تطبيق الرسائل، مع إمكانية وضع قيود على السرعة أو تحديد أوقات معينة لاستخدام السيارة، مما يوفر تحكمًا كاملًا ومرونة غير مسبوقة.