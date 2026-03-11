موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

تتوجه أنظار عشاق الكرة نحو ملعب "سانتياجو برنابيو"، حيث يستضيف ريال مدريد منافسه مانشستر سيتي الإنجليزي بقيادة الفرعون عمر مرموش اليوم ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد

وتقام مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي، في العاشرة مساء اليوم، وذلك في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتذاع مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي عبر قناة beIN Sports 2 الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا في مصر والشرق الأوسط.

وسبق أن التقى الفريقان خلال الموسم الحالي في مرحلة الدوري من البطولة، حين نجح مانشستر سيتي في تحقيق فوز ثمين خارج أرضه على ريال مدريد بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي أقيم على ملعب "سانتياجو برنابيو".