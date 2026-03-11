قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في ليلة 22 رمضان.. آلاف المصلين يحيون التراويح بالقراءات المتواترة في الجامع الأزهر

أحمد سعيد

شهد الجامع الأزهر في الليلة الثانية والعشرين من شهر رمضان المبارك توافدًا كبيرًا من جموع المصلين الذين ملأوا أروقته وساحاته العامرة، لإحياء ليالي العشر الأواخر من الشهر الفضيل، في أجواء إيمانية مليئة بالخشوع والسكينة.

آلاف المصلين يحيون التراويح بالقراءات المتواترة في الجامع الأزهر

وحرص المصلون على اغتنام هذه الليالي المباركة التي تُرجى فيها ليلة القدر، حيث ارتفعت الأكف بالدعاء، وتعالت تلاوات القرآن في رحاب الأزهر الشريف، قبلة العلم والعلماء، طلبًا للرحمة والمغفرة والعتق من النيران.

وتقدَّم صفوف المصلين فضيلة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، وفضيلة الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأروقة العلمية بالجامع الأزهر، وفضيلة الدكتور هاني عودة مدير الجامع الأزهر، إلى جانب لفيف من علماء الأزهر الشريف وقياداته، حيث شاركوا جموع المصلين الدعاء والتضرع إلى الله تعالى أن يتقبل صالح الأعمال، وأن يعمَّ الخير والبركة على مصر والأمة الإسلامية.

وأمَّ المصلين في صلاة العشاء الطالب الشيخ الحسين حسين بركات، قارئًا برواية حفص عن عاصم من سورة الأحزاب، فيما أمَّ المصلين في صلاة التراويح الشيخ محمد علاء الدين قارئًا برواية السوسي عن أبي عمرو البصري من سورة الأحزاب، وشاركه في الإمامة الشيخ رضا السويفي قارئًا برواية خلف عن حمزة الكوفي من سورة الأحزاب، وشاركهما الطالب الشيخ عبد الله عمار، قارئًا برواية روح عن يعقوب الحضرمي من سورة سبأ، في مشهد يعكس عناية الأزهر الشريف بإحياء سنة القراءات القرآنية المتواترة وإتاحة الفرصة للقراء الشباب للمشاركة في إمامة المصلين.

ويواصل الجامع الأزهر أداء رسالته العلمية والدعوية خلال الشهر الكريم عبر برنامج رمضاني متكامل، يتضمن إقامة صلاة التراويح يوميًّا بالقراءات المتواترة بواقع 20 ركعة بالقراءات العشر؛ بهدف تعريف المصلين بتراث القراءات القرآنية المتنوعة، إلى جانب إقامة صلاة التهجد في العشر الأواخر بواقع ثماني ركعات كل ليلة، فضلًا عن تنظيم 137 درسًا ومحاضرة علمية يشارك فيها نخبة من كبار العلماء وأساتذة جامعة الأزهر، وعقد 130 مقرأة قرآنية بواقع خمس مقارئ يوميًّا، في إطار جهود الأزهر الشريف لنشر علوم القرآن الكريم وترسيخ القيم الإيمانية والوعي الديني الصحيح في نفوس المسلمين.

