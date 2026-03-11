قانون «المحبة الصادقة».. أبرز رسائل قداسة البابا في عظة الأربعاء بالمقر البابوي

أكد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في عظته الأسبوعية، مساء اليوم، على أهمية المحبة الصادقة في حياة كل إنسان، وكيف يمكن أن تكون قوة تبني العلاقات وتحدث تغييرًا إيجابيًا في المحيط.

المحبة الصادقة

وأوضح قداسة البابا أن المحبة الحقيقية تتطلب المبادرة والعطاء والصدق في التعامل مع الآخرين، مستشهدًا بالمرأة السامرية التي منحها المسيح الماء الحي، لتبيّن أن المحبة لا تقتصر على شعور، بل تظهر في أفعال يومية تعطي حياة جديدة لمن حولنا.

وأضاف البابا أن المحبة الصادقة تساعد على تجاوز الخلافات والعداوات والماضي، وتمنح فرصة لبداية جديدة في كل علاقة، مؤكدًا أن ما يبقى في النهاية هو أثر الخير والمحبة التي نزرعها في حياة الآخرين.

واختتم قداسة البابا عظته بالدعوة إلى أن نجعل المحبة الصادقة جزءًا عمليًا من حياتنا اليومية، لتنعكس على كل من حولنا بالخير والتعاون والمودة.