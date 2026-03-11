قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قانون «المحبة الصادقة».. أبرز رسائل قداسة البابا في عظة الأربعاء بالمقر البابوي
زيلينسكي: خبراء مسيرات أوكرانيون يباشرون العمل في قطر والإمارات والسعودية
باريس سان جيرمان وتشيلسي في مواجهة نارية بدوري الأبطال.. التشكيل الرسمي للفريقين
بعد نصف قرن من التوقف.. ترامب يعلن إطلاق أول مصفاة نفط أمريكية جديدة في صفقة تاريخية
تحرك برلماني لمواجهة أزمة أسعار الدواء ودعم العلاج على نفقة الدولة
بعد إطلاق 100 صاروخ من لبنان.. جيش الاحتلال يُعلن شن ضربات واسعة على الضاحية الجنوبية لبيروت
البابا تواضروس في اجتماع الأربعاء: "المحبة لا تسقط" هي قانون الأسبوع الرابع من الصوم
هل يزيد الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه؟.. الحكومة تجهزة مفاجأة كبرى والإعلان خلال أيام
المحبة الصادقة.. البابا تواضروس يواصل سلسلة قوانين كتابية روحية
صواريخ إيران تصل إلى الكويت.. الحرس الثوري يكشف تفاصيل ضرب القاعدة الأميركية
أدعية ليلة القدر.. احرص عليها لصلاح الحال والهداية وتيسير الأمور
أبرزهم عمرو مصطفى ووليد سعد.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في والد خالد تاج الدين
سلسلة «قوانين كتابية».. البابا تواضروس يوضح كيف تنتصر المحبة على الخطية والعداوة

في عظته الأسبوعية، مساء اليوم، أوضح قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كيف يمكن للمحبة الصادقة أن تتخطى كل الصعاب والتحديات في حياة الإنسان. 

المحبة تنتصر 

مستندًا قداسته إلى رسالة القديس بولس الأولى إلى أهل كورنثوس (أصحاح 13: 4-8)، مشيرًا إلى أن المحبة لا تسقط أبدًا أمام الخطية، العداوة، الماضي أو احتياجات الإنسان.

وأشار قداسة البابا إلى أن المحبة الحقيقية تبدأ بالمبادرة، وتثمر في الآخرين، وتُظهر نفسها في العطاء والبذل، مستشهدًا بالمرأة السامرية التي منحها المسيح الماء الحي لتروي عطشها الأبدي، وتحولت محبتها إلى خلاص المدينة بأكملها.

واختتم البابا دعوته للشعب بأن يتعلموا ويكونوا مثل المسيح في تقديم المحبة، مؤكدًا أن المحبة الأبدية تبقى ثابتة، بينما كل القوى الأرضية والزائلة كالمال، المجد، الأمم، وحتى المواهب يمكن أن تسقط.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

