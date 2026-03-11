أصحابه سابوه في الشارع | القبض على سيدة ادّعت تعدّى طلاب بشكل غير أخلاقى على كلب بالسويس.. صور

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن الادعاء بقيام بعض الأشخاص بالتعدى بطريقة غير أخلاقية على كلب بالسويس .



بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأنه بتاريخ 3 الجارى قام أربعة أشخاص بالتوجه لإحدى العيادات البيطرية الكائنة بنطاق محافظة السويس لتوقيع الكشف الطبى على كلب كان بحوزتهم ، وحال إكتشافهم عدم قدرتهم على تحمل تكاليف علاجه ، قاموا بالتخلى عنه أمام العيادة المُشار إليها وإنصرفوا ، فقامت إحدى السيدات بإصطحاب ذات الكلب لمالكة أحد ملاجئ رعاية الحيوانات بالجيزة.

أمكن تحديد القائمين بالتخلى عن الكلب (4 طلاب - مقيمين بدائرة قسم شرطة الأربعين) ، وبمواجهتهم أيدوا ما سبق، وبسؤال الطبيب المعالج للكلب نفى تعدى مالكى الكلب عليه ، وأنه يعانى من ضعف شديد نتيجة بعض الأمراض.

أمكن تحديد وضبط القائمة على النشر (ربة منزل "لها معلومات جنائية" – مقيمة بدائرة قسم شرطة حدائق الأهرام بالجيزة) وبحوزتها (هاتفان محمول – مبلغ مالى) ، وبمواجهتها أقرت بنشرها المنشور على مواقع التواصل الإجتماعى والإدعاء الكاذب على مالكى الكلب بالتعدى الغير أخلاقى عليه وصدور تقرير طبى يؤكد ذلك ، والزعم بكونها عضوة بإحدى جمعيات رعاية الحيوان، لرفع نسبة المشاهدات وجمع تبرعات مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





