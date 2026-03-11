الشيوخ يوافق على إحالة مقترح توصيل الغاز الطبيعي بدمياط إلى الحكومة

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عصام فريد، على إحالة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بشأن المقترح المقدم من النائب المهندس وليد التمامى ،عضو المجلس عن محافظة دمياط، إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.



ويتعلق المقترح بسرعة توصيل الغاز الطبيعي إلى المناطق التي لم تصلها الخدمة بعد في عدد من قرى ومراكز محافظة دمياط، إلى جانب تطوير منظومة شحن كروت الغاز.

وأكد التمامي، خلال مناقشة التقرير، أهمية وضع جدول زمني لتوصيل الغاز للمناطق المحرومة، وتسهيل إجراءات التعاقد للمواطنين، بالإضافة إلى توفير منافذ لشحن كروت الغاز داخل الوحدات المحلية بالمراكز والقرى.

وأحال المجلس التقرير إلى الحكومة لمتابعة تنفيذ التوصيات بالتنسيق مع الجهات المختصة.

​وجاء قرار المجلس عقب مناقشات مستفيضة استعرض خلالها النائب وليد التمامي احتياجات أهالي الدوائر والمراكز بدمياط، مؤكداً على ضرورة إنهاء معاناة المناطق التي لم تصلها خدمة الغاز الطبيعي حتى الآن، وضرورة تذليل العقبات الفنية والمالية التي تواجه عمليات التعاقد.