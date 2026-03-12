قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير مسيرة بالمنطقة الشرقية
زعمت شهادته على زواجها من الشناوي.. كريم رزق الله يرد على رنا أحمد
أبو العينين: مصر رمانة ميزان المنطقة وتحتاج لخطة استراتيجية لمواجهة تداعيات الحرب
أبو العينين: نحتاج لخطة شاملة لتوطين الصناعات وتعظيم القيمة المضافة في ظل تداعيات الحرب
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو يشن موجة واسعة من الهجمات على طهران
زد يحقق الفوز على مودرن سبورت بالدوري
بسبب مونوريل خط وادي النيل - 6 أكتوبر بالجيزة.. تحويلات مرورية لمواجهة الكثافات
التعليم العالي: إنشاء المنتزه التكنولوجي بالجامعات المصرية لتعزيز الابتكار
هل يمكن أن تأتي ليلة القدر في ليلة زوجية من العشر الأواخر؟
إسرائيل تعلن سقوط شظايا صواريخ اعتراضية في القدس ورامات غان
موعد أذان الفجر اليوم 22 رمضان 2026 في مصر ووقت السحور والإمساك
الحرس الثوري: نفذنا عملية مشتركة مع حزب الله ضد إسرائيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أبو العينين: نحتاج لخطة شاملة لتوطين الصناعات وتعظيم القيمة المضافة في ظل تداعيات الحرب

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
حسن رضوان   -  
عبد الرحمن سرحان

قال محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الجبهة الوطنية، إن الأحداث العالمية والإقليمية الأخيرة، بما فيها فيروس كورونا وأزمات غزة وأوكرانيا، تؤكد الحاجة إلى تطوير استراتيجية شاملة لمواجهة تداعيات الحروب على مصر وتحويل التحديات إلى فرص.

وأوضح أبو العينين  خلال منتدى حزب الجبهة الوطنية بشأن الحروب الخارجية أن مصر أثبتت قدرتها على إدارة الأزمات بفضل قيادة سياسية حكيمة ومتوازنة، مشيرًا إلى أن العالم يتحدث اليوم عن سياسات مصرية رصينة في مختلف المجالات، بما في ذلك الطاقة المتجددة، وتأمين السبراني، والتكنولوجيا الحديثة.

وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب أفكارًا غير محدودة لتقديم مصر اقتصاديًا واستغلال الظروف الإقليمية لصالح التنمية، بما في ذلك التصدير، وتطوير الإنتاج المحلي، وإنشاء مشاريع صناعية متخصصة، وتعظيم التعاون مع أكبر شركات الملاحة العالمية لتوظيف الخبرات والكفاءات المصرية.

وشدد نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية على ضرورة وجود خطة تسويقية واستراتيجية وطنية جديدة للترويج للصناعات المصرية، إلى جانب برامج تحفيزية ومبادرات مبتكرة لتعظيم القيم المضافة من الموارد المحلية.

وأضاف أبو العينين أن توطين الصناعات من الألف إلى الياء، وخلق مبادرات تسويقية مبتكرة، يمثلان حجر الأساس لمواجهة أي تأثيرات سلبية للحرب على الاقتصاد المصري، معربًا عن أمله في انتهاء النزاعات الإقليمية في أسرع وقت ممكن.

واختتم قائلاً إن رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة: "ما يهمنا هو الشعب المصري"، مؤكدًا أن الأحزاب والشعب مع القيادة الوطنية لتحقيق التنمية واستثمار الفرص المتاحة على الصعيدين المحلي والدولي.

محمد أبو العينين مجلس النواب حزب الجبهة الوطنية فيروس كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين بعد زيادتها؟

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

مدبولي

رسميا.. مجلس الوزراء يقرر موعد إجازة عيد الفطر المبارك

زيادة المرتبات

الحكومة توضح| موعد الإعلان الرسمي عن زيادة المرتبات.. والقيمة النهائية للحد الأدنى للأجور

استطلاع هلال شهر عيد الفطر

موعد استطلاع هلال شوال 1447هـ في مصر.. وهذا أول أيام عيد الفطر فلكيًا

الحد الأدنى للأجور

هل يزيد الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه؟.. الحكومة تجهزة مفاجأة كبرى والإعلان خلال أيام

الحكومة تعلن موعد عطلة عيد الفطر رسميًا

5 أيام إجازة متتالية.. الحكومة تعلن موعد عطلة عيد الفطر رسميًا

جيهان الشماشرجي

تحري الدقة.. بيان توضيحي لأزمة جيهان الشماشرجي بعد اتهامها بالسرقة

ترشيحاتنا

مها نصار

مسلسل «على قد الحب» الحلقة 22 .. مها نصار تبيع براند نيللى كريم وتخطط لخطف «لي لي»

جومانا مراد ومايا مرسي

جومانا مراد تشكر وزيرة التضامن مايا مرسي بعد إشادتها بمسلسل اللون الأزرق

محمد حماد

محمد حماد يخطف الأنظار في سابع حلقات فرصة أخيرة

بالصور

مكرونة ريجاتوني باللحمة المفرومة وصوص الطماطم

مكرونة ريجاتوني باللحمة المفرومة وصوص الطماطم
مكرونة ريجاتوني باللحمة المفرومة وصوص الطماطم
مكرونة ريجاتوني باللحمة المفرومة وصوص الطماطم

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس فى العيد؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس فى العيد؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس فى العيد؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس فى العيد؟

وحش جيتور الجديد ‏G600‎‏ ‏يهدد عرش سيارات الطرق الوعرة

جيتور ‏G600‎‏
جيتور ‏G600‎‏
جيتور ‏G600‎‏

فيدرا تكشف تفاصيل ظهورها بمسلسل عين سحرية

فيدرا ويمنى بدراوي
فيدرا ويمنى بدراوي
فيدرا ويمنى بدراوي

فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي يحقق أعلى المشاهدات ومحمد إمام يمثل النجاح الحقيقي.. فيديو

لماذا تعذب الكلاب أمام الكاميرا

مراد مكرم يثير الجدل حول فيديوهات تــ.ـعذيـ.ــب الكلاب على السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد