جومانا مراد تشكر وزيرة التضامن مايا مرسي بعد إشادتها بمسلسل اللون الأزرق

وجهت الفنانة جومانا مراد رسالة شكر إلى الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بعد إشادتها بمسلسل «اللون الأزرق» الذي يتناول قضية التوحد.

وكتبت جومانا مراد عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: «شكراً الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي على إشادتك الكريمة.. كلامك جميل ومؤثر جدًا ووصل القلب».

وأضافت أن الرسالة الإنسانية التي وجهتها الوزيرة لمست قلوب أبطال وصناع مسلسل «اللون الأزرق»، مؤكدة سعادتها الكبيرة بالاهتمام بالعمل والقضية التي يطرحها.

وأكدت جومانا مراد أن الهدف من المسلسل هو تسليط الضوء على قضية التوحد، موضحة أن التوحد ليس مرضًا، بل اختلاف في طريقة الإدراك والتفاعل مع العالم، مشددة على أهمية دور المجتمع في التعامل الصحيح مع المصابين به وتوفير بيئة داعمة تساعدهم على الاندماج