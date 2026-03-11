قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

للاطمئنان على توفر الخدمات.. وزيرة التضامن تتفقد مركز كفالة جمعية الأورمان

مايا مرسي
مايا مرسي
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تفقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مركز كفالة جمعية الأورمان بمنطقة المهندسين محافظة الجيزة.

ويهدف مركز كفالة الأورمان إلى توفير الرعاية الأولية للأطفال بما يحقق مصلحتهم الفضلى، ويعمل على إعادة دمجهم في أسرهم البيولوجية أو الممتدة أو إلحاقهم بالأسر البديلة الكافلة، خاصة أنه يعد مركز استقبال وتصنيف وإقامة مؤقتة للأطفال.

وأطلعت الدكتورة مايا مرسي على الخدمات المقدمة داخل المركز  للأطفال والاطمئنان على توفير كافة الخدمات سواء الرعاية الصحية أو الاجتماعية للأطفال.

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي معدلات جلسات المشاهدة للأسر الراغبة في كفالة أطفال، خاصة أن ذلك يتوافق مع توجهات الوزارة نحو تشجيع الرعاية الأسرية البديلة الكافلة والعمل على زيادة أعدادها بما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال.

وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بالجهود المقدمة من جمعية الأورمان تجاه الأطفال وحرصها على تقديم أفضل خدمات الرعاية للأطفال، مشيرة إلى أن جمعية الأورمان تعد إحدي الجمعيات الأهلية الرائدة في مجالات عملها.

من جانبه أعرب اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، عن بالغ سعادته وتقديره للزيارة التفقدية التي أجرتها وزيرة التضامن الاجتماعي لمركز كفالة الأورمان، مؤكداً أن هذه الزيارة تعكس حرص الدولة المستمر على متابعة أحوال أبناء دور الرعاية وتقديم الدعم الكامل لمؤسسات المجتمع المدني. 

وقال اللواء ممدوح شعبان: “نحن في غاية السعادة بوجود وزيرة التضامن الاجتماعي بين أبنائها في دار الأورمان"، مشددا على أن هذه الزيارة ليست مجرد جولة تفقدية، بل هي رسالة حب واهتمام وصلت إلى قلوب الأطفال، ومنحتنا جميعاً كعاملين في الجمعية دفعة معنوية قوية للإستمرار في تقديم أفضل مستويات الرعاية وفقاً للمعايير العالمية.

وأضاف شعبان أن الجمعية تعمل جنباً إلى جنب مع وزارة التضامن الاجتماعي لتنفيذ استراتيجية "الرعاية البديلة"، مشيراً إلى أن الأورمان تضع ملف تطوير دور الأيتام وتأهيل الأبناء نفسياً واجتماعياً وتعليمياً على رأس أولوياتها لضمان دمجهم كعناصر فاعلة في المجتمع.

رافق الوزيرة خلال الزيارة المستشار كريم قلاوي نائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي، بحضور أحمد الجندي رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، واللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، و محمود فؤاد المدير التنفيذي لجمعية الأورمان.

وزيرة التضامن الاجتماعي تزور مركز كفالة الأورمان وتتابع خدمات رعاية الأطفال

