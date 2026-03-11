قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلماني: كلمة الرئيس السيسي في اجتماع الاتحاد الأوروبي تعكس ثقل مصر السياسي
رصد انفجار على بعد 31 ميلا بحريا شمال غرب ميناء خليفة الإماراتي
قبول استئناف البلوجر "مداهم" وتخفيف حكم حبسه إلى سنة بتهمة حيازة مخدرات
تشغيل القطارات الإضافية خلال عطلة عيد الفطر تيسيراً على الركاب| جداول رسمية
الجيش الإيراني يقصف الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية والوحدة 8200 ومبنى هيئة قيادة الغواصات
رحيل كامويش ومصير توروب وعودة كولر.. 14 تصريحا ناريا لشوبير عن أزمات الأهلي
سفيرا للمملكة.. عرض سعودي ضخم يهدد بإنهاء مسيرة محمد صلاح مع ليفربول
تسجيل 9115 طلب تعويض في إسرائيل عن أضرار ناجمة عن الصواريخ الإيرانية
المخابرات الأمريكية: إيران بدأت زرع ألغام في مضيق هرمز
جيش الاحتلال يرسل تعزيزات عسكرية إلى القطاع الشمالي على الحدود مع لبنان
تراجع الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في بداية تعاملات الأربعاء
الجيش الإسرائيلي يعلن بدء موجات واسعة من الهجمات المتزامنة على بيروت وإيران
رومانيا تدرس طلب أمريكا استخدام قاعدة جوية لشن غارات على إيران

أفادت مصادر سياسية بأن الرئيس الروماني نيكوسور دان دعا مجلس الدفاع الروماني، العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، يوم الأربعاء، لمناقشة إمكانية السماح للطائرات الأمريكية بالوصول إلى قواعدها العسكرية لتقديم الدعم المرتبط بعملياتها في طهران.

وسيعقد المجلس اجتماعه الأول هذا العام لمناقشة التداعيات الأمنية للصراع في الشرق الأوسط، وتأثيره على سوق الطاقة الرومانية، و"الانتشار المؤقت للقدرات العسكرية على الأراضي الرومانية".

وأفادت مصادر سياسية، دون الخوض في التفاصيل، بأن هذا الانتشار جاء استجابةً لطلب أمريكي استخدام قاعدة ميخائيل كوغالنيسيانو الجوية.

وفي حين أرسلت بعض دول الاتحاد الأوروبي، مثل فرنسا واليونان وإيطاليا، سفنًا حربية إلى قبرص بعد أن استهدفت طائرات مسيرة إيرانية الصنع قاعدة بريطانية في الجزيرة، تسمح دول أخرى باستخدام قواعدها العسكرية.

لا يزال نحو ألف جندي أمريكي متواجدين في رومانيا
أدان معظم كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي الضربات الإيرانية في المنطقة، وحثوا على إنهاء النزاع وإيجاد حل دبلوماسي له.

سحبت الولايات المتحدة نحو ألف جندي من قاعدة ميخائيل كوغالنيسيانو الجوية في رومانيا العام الماضي، في إطار تركيزها على حدودها ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ. ولا يزال ألف جندي أمريكي آخر متمركزًا في رومانيا.

هاني شاكر

وفاة هاني شاكر تُشعل مواقع التواصل .. و«الموسيقيين» تكشف الحقيقة

فيروز مكي

بالراحة على الأرض مش بتاعتهم.. مذيعة القاهرة الإخبارية تعلق على هجمات إيران وتدمير تل أبيب

علامات ليلة القدر

هل ظهرت علامات ليلة القدر 21 رمضان؟ 8 حقائق تؤكد ظهورها

صلاة التهجد كم ركعة

التهجد كم ركعة ؟ اعرف موعد صلاة المتّقين وعدد ركعاتها وأسهل طريقة لأدائها

مشغولات ذهبية

تقلب حركة الأسعار .. قيمة الذهب عيار 21 الآن في مصر

المسيح الدجال

هل اقترب خروج المسيح الدجال من إيران؟ 3 علامات ينتظرها اليهود لإشعال الفتنة

مرتبات شهر مارس 2026

التبكير بسبب العيد .. الحكومة تقرّر صرف مرتبات شهر مارس 2026 في هذا الموعد

معاشات

تفاصيل ترتيبات موعد صرف معاشات أبريل 2026

هاتف Realme 17 Pro

Realme تطرح منافسا قويا لآيفون الجديد.. إليك أهم مواصفاته؟

مرسيدس Vle

شكل جديد للمبنى فان.. مرسيدس تطرح الليموزين الفاخرة VLE

رينو

رينو تطلق 36 سيارة كهربائية لمواجهة التهديد الصيني

انتبه بعد الإفطار.. علامة قد تكشف ارتفاع السكر في الدم

سر قد لا يعرفه كثيرون.. لماذا يفضل المصريون الكنافة أكثر من القطايف في رمضان؟

موجود في مطبخك.. طعام بسيط قد يحمي من الجلطات ويعزز صحة القلب

قفطان أنيق.. كندة علوش تبهر متابعيها بظهورها

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي أعلى المشاهدات.. ومحمد إمام كسب النجاح الحقيقي .. فيديو

تامر عبدالمنعم: أتمنى تقديم السيرة الذاتية للرئيس الراحل حسنى مبارك | فيديو

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

