رومانيا تدرس طلب أمريكا استخدام قاعدة جوية لشن غارات على إيران

أفادت مصادر سياسية بأن الرئيس الروماني نيكوسور دان دعا مجلس الدفاع الروماني، العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، يوم الأربعاء، لمناقشة إمكانية السماح للطائرات الأمريكية بالوصول إلى قواعدها العسكرية لتقديم الدعم المرتبط بعملياتها في طهران.

وسيعقد المجلس اجتماعه الأول هذا العام لمناقشة التداعيات الأمنية للصراع في الشرق الأوسط، وتأثيره على سوق الطاقة الرومانية، و"الانتشار المؤقت للقدرات العسكرية على الأراضي الرومانية".

وأفادت مصادر سياسية، دون الخوض في التفاصيل، بأن هذا الانتشار جاء استجابةً لطلب أمريكي استخدام قاعدة ميخائيل كوغالنيسيانو الجوية.

وفي حين أرسلت بعض دول الاتحاد الأوروبي، مثل فرنسا واليونان وإيطاليا، سفنًا حربية إلى قبرص بعد أن استهدفت طائرات مسيرة إيرانية الصنع قاعدة بريطانية في الجزيرة، تسمح دول أخرى باستخدام قواعدها العسكرية.

لا يزال نحو ألف جندي أمريكي متواجدين في رومانيا

أدان معظم كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي الضربات الإيرانية في المنطقة، وحثوا على إنهاء النزاع وإيجاد حل دبلوماسي له.

سحبت الولايات المتحدة نحو ألف جندي من قاعدة ميخائيل كوغالنيسيانو الجوية في رومانيا العام الماضي، في إطار تركيزها على حدودها ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ. ولا يزال ألف جندي أمريكي آخر متمركزًا في رومانيا.