الجيش الإيراني يقصف الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية والوحدة 8200 ومبنى هيئة قيادة الغواصات

أعلن الجيش الإيراني قصف أهدافا عدة في الأراضي المحتلة بينها الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية والوحدة 8200.

كما إستهدف الجيش الإيراني بالمسيرات رادار غرين باين الإسرائيلي ومبنى هيئة قيادة الغواصات في قاعدة حيفا البحرية.

فيما ذكرت وسائل إعلام إيرانية بأنه سُمع دوي انفجارات قوية في عدد من المناطق في طهران حيث تم تفعيل الدفاعات الجوية للتصدي لها.

وأشارت وسائل إعلام إيرانية كذلك إلى أنه تم قصف بعض المناطق في غرب طهران وشرقها حيث سُمع أصوات تحليق مقاتلات في سماء العاصمة.

فبما زعمت تقارير استخباراتية أمريكية، أن إيران بدأت في زرع عدد محدود من الألغام في مضيق هرمز، الذي يعد أهم ممر للطاقة في العالم، حيث ينقل مضيق هرمز نحو خُمس إجمالي إنتاج النفط الخام.

جاء ذلك حسبما ذكر مصدران مطلعان على تقارير استخباراتية أميركية بشأن هذه المسألة لشبكة CNN الأمريكية.

يأتي ذلك في ظل استمرار حرب إيران، وتصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط الذي أدى إلى اضطراب الأسواق العالمية.

وقال أحد المصادر، إن عمليات زرع الألغام ليست واسعة النطاق حتى الآن، مشيراً إلى زرع بضع عشرات منها خلال الأيام الأخيرة، لكن إيران لا تزال تحتفظ بما يزيد عن 80% إلى 90% من قواربها الصغيرة وزوارق زرع الألغام، لذا يمكن لقواتها زرع مئات الألغام في الممر المائي.

وأفادت شبكة CNN في تقرير سابق، بأن الحرس الثوري الإيراني، الذي يسيطر الآن فعلياً على المضيق إلى جانب البحرية الإيرانية التقليدية، لديه القدرة على نشر "حاجز" من زوارق زرع الألغام المتفرقة، والقوارب المحملة بالمتفجرات، وبطاريات الصواريخ على الشاطئ.

وأمس حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إيران من زرع ألغام في مضيق هرمز، مشيراً إلى أن عدم إزالتها فوراً، سيؤدي إلى عواقب عسكرية غير مسبوقة.

وقال ترمب، في منشور على منصته للتواصل "تروث سوشيال": "إذا كانت إيران قد زرعت أي ألغام في مضيق هرمز، ولا توجد لدينا تقارير تؤكد أنها فعلت ذلك، فإننا نطالب بإزالتها فوراً".

وأضاف: "وإذا وُضعت ألغام لأي سبب، ولم تُزل على الفور، فإن العواقب العسكرية على إيران ستكون بمستوى لم يُشهد من قبل".

وتابع ترمب: "أما إذا قامت (إيران) بإزالة ما قد يكون قد وُضع من ألغام، فسيكون ذلك خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح".

